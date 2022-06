Alfa Romeo apre con lancio Tonale flagship store a Milano. In via Gattamelata, dove nel 1910 inizia la storia del brand

MILANO - La nuova storia dell’ Alfa Romeo, quella legata al debutto del C-suv Tonale e al successivo programma di elettrificazione della gamma, parte esattamente nel luogo dove nel 1910 era stata avviata la produzione dell’allora Anonima Fabbrica Lombarda Automobili. Con l’inaugurazione del suo nuovo flagship store, situato a Milano in via Gallarate, il brand premium di Stellantis mostra per la prima volta al mondo la sua nuova brand identity, cioè una reinterpretazione dello stile classico del marchio in chiave contemporanea. Ed è stato proprio il reveal di Tonale (alla presenza di Jean-Philippe Imparato, Ceo della marca) negli ampi spazi di questo show-room - uno spazio minimalista e tecnologico che unisce armoniosamente gli elementi che lo compongono - a ricordare come a poche decine di metri di distanza, sempre nel quartiere del Portello, sorgesse nel 1910 il primo luogo di produzione delle raffinate e sportivissime Alfa Romeo.

«L’inaugurazione del primo flagship store al mondo con la nuova brand identity qui a Milano - ha detto Francesco Calcara, senior vice president global marketing e comunication Alfa Romeo - rappresenta per noi un momento cruciale, l’opportunità di ispirare il mondo dall’Italia rimanendo fedeli alle nostre radici. Con Tonale, in Alfa Romeo è in atto un’evoluzione radicale verso la nuova era della connettività e dell’elettrificazione: la Metamorfosi non si applica solo ai prodotti e alle tecnologie, ma ridefinisce l’intera customer experience, inclusa la qualità dei servizi e appunto la brand identity. Alfa Romeo vuole offrire ai propri clienti esperienze immersive e persino viscerali in tutti i punti di contatto con il marchio, in primis presso i nostri rivenditori, dove il cliente potrà esplorare l’intero ecosistema del marchio, al centro di una esperienza di acquisto premium». Il nuovo flagship store di Milano, che fa parte del programma Stellantis &You Sales & Services, apre i battenti in concomitanza con il lancio commerciale di Tonale nei principali mercati europei. Si tratta di un luogo dove vivere un’esperienza sensoriale immersiva alla scoperta dei suoi valori fondanti e della sua visione del futuro. Caratterizzato da effetti materici unici, Il nuovo flagship store Alfa Romeo fa vivere un’atmosfera essenziale, tecnologica per una customer experience premium.

All’esterno della struttura, i visitatori vengono accolti dalla scritta Alfa Romeo - realizzata nel tradizionale carattere corsivo - e dal grande totem rosso a lato dell’ingresso, con effetto specchiato, che contribuisce concettualmente ad una esperienza centrata sul cliente che, infatti, si rispecchia nell’oggetto che rappresenta i valori del brand, creando quindi una perfetta simbiosi tra la tribe e la nuova ‘casà dell’ Alfa Romeo. Lo storico colore Rosso Alfa, una tinta vibrante e audace che richiama le emozioni del marchio e riflette il suo Dna di nobile sportività italiana dal 1910. E la vividezza del rosso è accostata all’eleganza del grigio, in tutte le sue declinazioni, capace di esprimere tanto il suo valore premium quanto la tecnologia da primato propria dei modelli Alfa Romeo. Nella Lounge Area è possibile vivere una vera esperienza del marchio e la sua leggendaria storia, sfogliando i numerosi libri presenti, acquistando il merchandising dedicato o semplicemente rilassandosi all’esclusivo cafè.

L’area Join the Tribe rappresenta una porta sul futuro del marchio, dove conoscere le anticipazioni sulle prossime soluzioni del Biscione, oltre a consolidare il senso di appartenenza alla tribù Alfa Romeo, la speciale comunità che si riconosce nei valori del brand. Completano il nuovo showroom la zona adibita all’acquisto, più riservata, e quella dedicata all’After Sales, altra tappa fondamentale della customer experience Alfa Romeo, che segue orari specifici per andare incontro a tutte le necessità che un cliente premium può avere. «Siamo fieri e orgogliosi - ha ribadito Paolo Romano, general manager Stellantis &You Italia - di poter essere il punto di partenza della nuova era Alfa Romeo; tutto il team di Stellantis &You Milano è pronto ad accogliere i clienti nel nuovo scrigno che custodisce i gioielli di Casa Alfa Romeo, trasferendo tutta l’elevata passione e competenza che un premium brand come Alfa Romeo necessita».