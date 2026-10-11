Alfa Romeo col vento in poppa: è Coppa America. Edizione speciale Luna Rossa per l'intera gamma

NAPOLI È proprio in Campania, a Sant’Antimo, che nacque Nicola Romeo, l’imprenditore destinato a legare il proprio nome alla storia dell’Alfa. Oggi il marchio del Biscione torna a incrociare le proprie radici con un’altra eccellenza italiana presentando la nuova Edizione Luna Rossa, la serie speciale nata dalla collaborazione con il team velico che affronterà l’America’s Cup 2027. Il debutto è avvenuto con il vento in poppa, in occasione della seconda regata preliminare della competizione, e coinvolge l’intera gamma. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio presentano una palette ispirata alle imbarcazioni Luna Rossa, dove bianco, nero, grigio e rosso vengono combinati con elementi specifici della nautica. A distinguere la serie speciale sono il logo Alfa Romeo in rosso, il marchio Luna Rossa e una serie di personalizzazioni.

Su Junior e Tonale debutta la tecnologia 3D Knit, si tratta di un tessuto tridimensionale usato per i rivestimenti dei sedili che permette di ridurre sia l’impiego di materiale che gli scarti di lavorazione. Su Giulia e Stelvio è la fibra di carbonio che assume un ruolo centrale. Oltre all’esclusiva tinta rosso Etna, le due vetture propongono elementi specifici come scudetto e calotte degli specchietti in carbonio, cerchi scuri con pinze rosse e interni che vedono protagonisti pelle, carbonio ed ECONYL 100%, quest’ultimo materiale ottenuto anche dal recupero delle reti da pesca.

Le competenze sviluppate da Alfa Romeo nella simulazione, nella dinamica del veicolo e nell’analisi virtuale sono state messe a disposizione del team Luna Rossa. La Casa di Arese collabora in particolare alla messa a punto dei software che controllano i circuiti responsabili del movimento delle vele trasferendo, così, nella nautica metodologie nate nel settore automobilistico.

Proprio per questo, l’Edizione Luna Rossa si posizionerà al vertice della gamma Alfa Romeo. Offerta a partire da 37.800 euro, la Junior sarà disponibile sia con motorizzazione ibrida, con il 1.2 turbo da 145 cv, che elettrica da 156 cv. Con prezzi a partire da 48.950 euro, la Tonale offre l’intera gamma di motorizzazioni, dalla Plug-In Hybrid Q4 da 270 cv alla versione ibrida da 175 cv, fino al Diesel da 130 cv. Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa sono equipaggiate con il 2.2 turbodiesel da 160 o 210 cv, sempre con cambio automatico a otto rapporti. La versione meno potente è abbinata alla trazione posteriore, mentre quella da 210 CV dispone della trazione integrale Q4, con prezzi che partono da 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio.