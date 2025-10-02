Alfa Romeo, consegnata la 4C Collezione GT “Nicola Larini”. Omaggio al campione del Dtm del 1993 con la 155 V6 TI

Al Museo Storico Alfa romeo di Arese Nicola Larini ha consegnato il primo dei tre esemplari di Alfa Romeo 4C Collezione GT «Nicola Larini», versione celebrativa del campione di Dtm nel 1993 al volante della 155 V6 TI. Realizzata nel contesto del programma Reloaded by Creators, Alfa Romeo 4C Collezione GT «Nicola Larini» riprende il profondo legame tra la casa del Biscione con il pilota toscano che, per l'occasione, ha fatto un giro dimostrativo per rievocare i successi e le emozioni vissute dal marchio insieme al driver italiano.

L'esemplari consegnato è frutto del lavoro svolto dal Centro Stile Alfa Romeo e, in particolare modo, dal designer Alessandro Maccolini che per la livrea prende ispirazione dalla Giulia GT degli anni '60 e '70. Sono numerosi i dettagli racing della vettura presenti sulla 4C Collezione GT «Nicola Larini», come negli interni, dove la plancia rivestita in microfibra nera elimina i riflessi. Vistoso il logo Alfa Romeo che capeggia sul cofano che verrà riproposto con leggere differenziazioni anche sui prossimi due esemplari in arrivo, un modo per enfatizzare la personalizzazione di ciascuna delle tre vetture.