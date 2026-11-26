Dopo il debutto al Salone di Parigi 2026, la concept car Alfa Romeo Cuorerosso arriva al Museo Alfa Romeo di Arese. Dal 28 novembre al 9 dicembre 2026, il prototipo sarà esposto nella sezione «Velocità», offrendo agli appassionati l'occasione di osservarlo da vicino in un percorso che mette in dialogo il futuro del Biscione con oltre un secolo di storia del Marchio.

Il manifesto della visione futura del Biscione. Cuorerosso rappresenta il manifesto stilistico e progettuale con cui Alfa Romeo rilegge in chiave contemporanea i tratti fondanti della propria identità: bellezza, sportività, italianità e piacere di guida. I tre pilastri: il progetto si fonda sui concetti di Rosso, Italia e Sportività, tradotti in un linguaggio stilistico nuovo ma riconducibile alla tradizione del Marchio. Approccio multi-energy: la visione delineata guarda a una futura gamma basata su architetture flessibili e diverse soluzioni di propulsione, mantenendo al centro il coinvolgimento alla guida. Dialogo con la storia: l'inserimento nella sezione «Velocità» affianca la concept car alle vetture che hanno segnato l'evoluzione sportiva di Alfa Romeo.

Dalle Spider «Duetto» all'attuale gamma in esposizione. L'arrivo di Cuorerosso arricchisce una visita che attraversa passato, presente e futuro del Marchio. All'ingresso del museo sono protagoniste le Spider «Duetto» della quarta serie, inserite nell'ultima fase della mostra «Spider è Alfa Romeo», dedicata ai 60 anni del modello lanciato nel 1966 e rimasto in produzione per 28 anni attraverso quattro generazioni.

Completano il percorso, sempre nell'area d'ingresso dove si trova l'Alfa Romeo Temporary Shop, i modelli dell'offerta attuale – Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio – a testimonianza della continuità tra tradizione storica e gamma contemporanea.

Orari e informazioni per la visita. Date esposizione Cuorerosso: dal 28 novembre al 9 dicembre 2026 (sezione «Velocità»). Orari di apertura del museo: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 (giorno di chiusura settimanale: martedì). Approfondimenti e biglietteria: museoalfaromeo.com.