Alfa Romeo Driving Academy, prestazioni in sicurezza con Scuderia de Adamich. Una partnership iniziata nel 1991

Con il progetto Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich da oggi si rinnova la collaborazione tra Alfa Romeo e la Scuderia de Adamich fondata dall'ex pilota di F1 Andrea de Adamich. Una partnership iniziata nel 1991 e che, attualmente, attraverso il binomio che unisce il dna sportivo del brand all'expertise tecnica della scuderia, offre driving experience esclusive con tutti i modelli della gamma Alfa Romeo presso l'Autodromo di Varano de' Melegari, vicino Parma. Questo progetto, che vede coinvolte vetture di segmenti diversi, dalla Junior alla Stelvio, passando per la Tonale e la Giulia, è parte di un percorso di valorizzazione della Motor Valley, in cui la Scuderia de Adamich, che è tra i soci fondatori, svolge un ruolo attivo nello sviluppo del territorio, mediante l'impegno in ambito formativo, esperienziale e tecnologico.

Con l'Alfa Romeo Driving Academy è possibile scegliere tra quattro livelli di esperienza di guida. Si parte con Guida Sicura, che rappresenta la base formativa per affinare la reattività e confrontarsi con lucidità nella gestione delle situazioni critiche; il secondo step è denominato Guida Evoluta e consente di approfondire la conoscenza del mezzo e di far crescere i propri limiti in condizioni di sicurezza; con Guida Sportiva, si vanno a scoprire le potenzialità dinamiche dell'auto; mentre con Guida Avanzata è possibile portare la propria tecnica di guida vicino all'eccellenza. Inoltre, per le aziende aziende sono previsti programmi personalizzati per la formazione applicata alla guida e di team building.

«Le Alfa Romeo nascono per essere guidate con passione viscerale in pista o sulle strade di tutti i giorni - ha dichiarato Santo Ficili, ceo Alfa Romeo - con Alfa Romeo Driving Academy vogliamo offrire l'opportunità di vivere appieno questa essenza, perché la performance, senza consapevolezza, resta semplice velocità. Insieme alla Scuderia de Adamich, invece, la trasformiamo in un'esperienza fatta di controllo assoluto e grande divertimento». «Diventare Alfa Romeo Driving Academy dopo 35 anni di partnership - ha aggiunto Gordon de Adamich, Scuderia de Adamich - rappresenta un riconoscimento dei valori che accomunano le nostre realtà: passione, sicurezza, tecnologia e sportività".