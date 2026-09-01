Alfa Romeo è Official Car del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dall'1 al 6 ottobre. Il marchio del Biscione porterà la propria gamma sul palcoscenico della principale manifestazione italiana dedicata alla nautica, con una presenza articolata tra servizio di cortesia ed esposizione statica negli spazi del Waterfront di Levante. Per tutta la durata del Salone, Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, cioè l'intera gamma Alfa Romeo 2026, saranno protagoniste dell'evento.

Le vetture saranno utilizzate come flotta ufficiale per un servizio di cortesia esclusivo e saranno contemporaneamente esposte negli spazi della manifestazione. La partnership, hanno commentato da Alfa Romeo, si basa su valori condivisi come «eccellenza progettuale, cura del dettaglio, ricerca delle prestazioni e piacere nell'affrontare ogni sfida con stile». La collaborazione tra Alfa Romeo e Confindustria Nautica non si limiterà inoltre alla presenza al Salone. La partnership si inserisce in un programma biennale per il 2026 e 2027, che vedrà il marchio automobilistico al fianco dell'associazione nelle principali cerimonie di premiazione e negli appuntamenti istituzionali del settore.