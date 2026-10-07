Alfa Romeo, dall'Edizione Luna Rossa alla concept Cuorerosso: il Biscione naviga col vento in poppa

NAPOLI - Tradizione, sportività e capacità di trasformare la propria storia in nuove forme di esclusività. È lungo questa direttrice che Alfa Romeo continua a costruire il proprio futuro, intrecciando il legame con Luna Rossa e con la grande tradizione della nautica italiana con quello, più recente, delle supercar realizzate attraverso programmi di personalizzazione sempre più estremi. Da una parte c’è l’Edizione Luna Rossa, serie speciale che coinvolge l’intera gamma del Biscione e celebra la collaborazione con il team che affronterà l’America’s Cup 2027; dall’altra c’è una nuova generazione di sportive ad altissimo tasso di esclusività, che dopo la 33 Stradale guarda già al prossimo capitolo con la concept Cuorerosso, attesa al Salone di Parigi 2026.

Il filo conduttore è sempre quello dell’identità Alfa Romeo, fatta di passione, competizione e ricerca stilistica. Non è un caso che proprio in Campania, a Sant’Antimo, esattamente centocinquanta anni fa nasceva Nicola Romeo, l’imprenditore e ingegnere destinato a legare il proprio nome alla storia del Biscione. Oggi quel patrimonio torna così a incontrare un’altra eccellenza italiana, quella rappresentata da Luna Rossa, in un progetto che unisce automobile e vela non soltanto sul piano estetico ma anche su quello tecnologico.

Il debutto è avvenuto con il vento in poppa, in occasione della seconda regata preliminare della competizione riservata alle più piccole barche a vela AC40, e coinvolge l’intera gamma. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio presentano una palette ispirata alle imbarcazioni Luna Rossa, dove bianco, nero, grigio e rosso vengono combinati con elementi specifici del mondo della nautica.

A distinguere la serie speciale sono il logo Alfa Romeo in rosso, colore simbolo dell’Italia nelle competizioni automobilistiche, il marchio Luna Rossa e una serie di personalizzazioni estetiche. Su Junior e Tonale debutta inoltre la tecnologia 3D Knit per i rivestimenti dei sedili, un tessuto tridimensionale che, oltre a richiamare i codici dell’abbigliamento sportivo, permette di ridurre sia l’impiego di materiale sia gli scarti di lavorazione.

Su Giulia e Stelvio è invece la fibra di carbonio ad assumere un ruolo da protagonista. Oltre all’esclusiva tinta rosso Etna, le due vetture propongono elementi specifici come scudetto e calotte degli specchietti in carbonio, cerchi scuri e pinze dei freni rosse. Gli interni vedono protagonisti pelle, carbonio ed ECONYL 100% riciclato, materiale ottenuto anche dal recupero delle reti da pesca.

Il rapporto tra Alfa Romeo e Luna Rossa, però, non si limita esclusivamente all’aspetto più glamour. Le competenze sviluppate dal Biscione nella simulazione, nella dinamica del veicolo e nell’analisi virtuale sono state messe a disposizione della squadra italiana. La Casa di Arese collabora in particolare alla messa a punto dei software che controllano i circuiti responsabili del movimento delle vele, trasferendo nella nautica metodologie nate nel settore automobilistico.

Non solo. L’uso della galleria del vento e del simulatore al CFD, il calcolo tramite computer della dinamica dei fluidi, di Alfa Romeo ha consentito alla squadra tricolore di sviluppare al meglio gli AC75, monoscafi capaci di volare sopra il pelo dell’acqua raggiungendo velocità superiori ai 50 nodi.

Proprio per questo, l’Edizione Luna Rossa si posizionerà al vertice della gamma Alfa Romeo. Offerta a partire da 37.800 euro, la Junior sarà disponibile sia con motorizzazione ibrida, con il 1.2 turbo da 145 CV con cambio automatico a sei rapporti e la possibilità di optare per la trazione integrale Q4, che elettrica da 156 CV e batteria da 54 kWh. Con prezzi a partire da 48.950 euro, la Tonale offre l’intera gamma di motorizzazioni, dalla Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV alla versione ibrida da 175 CV, fino al Diesel da 130 CV.

Al vertice troviamo Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa, equipaggiate con il 2.2 turbodiesel da 160 o 210 CV, sempre con cambio automatico a otto rapporti. La versione meno potente è abbinata alla trazione posteriore, mentre quella da 210 CV dispone della trazione integrale Q4, con prezzi che partono da 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio.

Ma il futuro del Biscione passa anche dalla ricerca di una nuova sportività, strettamente legata alla tradizione del marchio. In questa direzione si inserisce la prossima concept che Alfa Romeo presenterà al Salone di Parigi 2026. Si chiama Cuorerosso, un nome che racchiude due simboli profondamente legati all’identità del Biscione: il cuore, inteso come espressione del rapporto tra l’automobile e chi la guida, e il rosso, colore della passione e della storia sportiva del marchio.

Il nome è stato svelato attraverso un breve video nel quale la concept viene mostrata soltanto per alcuni dettagli, senza rivelarne ancora completamente le forme. Tra gli elementi già visibili spiccano i gruppi ottici anteriori, che sembrano richiamare quelli della 33 Stradale. Proprio la supercar rappresenta il riferimento più immediato per il nuovo progetto, che dovrebbe anticipare una futura sportiva in serie limitata sviluppata nell’ambito di BottegaFuoriserie, il reparto dedicato alle personalizzazioni più esclusive di Alfa Romeo e Maserati.

Il legame con la 33 Stradale non è comunque casuale. Proprio BottegaFuoriserie ha dato vita alla 33 Stradale Perla Nera, esemplare unico della serie limitata che porta il concetto di personalizzazione a un livello ancora più estremo. La vettura, la numero 3 delle 33 previste, si distingue dalle altre per la carrozzeria interamente in fibra di carbonio a vista con finitura opaca. Il materiale tecnico diventa così il principale elemento estetico, con la disposizione delle fibre realizzata a mano all’interno dello stampo per seguire le linee della carrozzeria e accentuarne simmetrie e volumi.

Sul cofano anteriore la trama del carbonio sottolinea la caratteristica forma a V, mentre un motivo a lisca di pesce accompagna lo sguardo dall’anteriore al posteriore, passando per il tetto. La finitura monocromatica viene completata dai cerchi completamente neri e dalla quasi totale assenza di loghi esterni, lasciando alla fibra di carbonio il compito di definire l’immagine della vettura.

Anche l’abitacolo della Perla Nera è stato sviluppato su misura. Il carbonio si abbina a rivestimenti completamente in Alcantara, mentre il sedile sportivo è stato ridisegnato attorno al corpo del proprietario attraverso specifiche sessioni dedicate a comfort e sostegno. La caratteristica selleria a cannelloni torna sui pannelli porta, mentre il nome Perla Nera compare sulla targhetta del pannello porta e nel vano portaoggetti. Il selettore rotativo del cambio riporta inoltre le iniziali del cliente e il set di valigie in Alcantara nera riprende la numerazione della vettura.

A cambiare non è invece il cuore meccanico. Come sulle altre 33 Stradale, la Perla Nera utilizza il V6 biturbo di 3 litri da 630 cv, abbinato al cambio DCT a otto rapporti e alla trazione posteriore. Una combinazione che consente alla supercar di raggiungere 333 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Sono numerose le novità che bollono in pentola in quel di Arese, non ci resta che augurare buon vento ad Alfa Romeo e che la nuova avventura abbia inizio.