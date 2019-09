Alfa Romeo F1 show, serata glamour nel quadrilatero milanese della moda

MILANO - Quale occasione migliore dell'appuntamento con il Gran Premio d'Italia di Formula 1 per rinverdire i fasti sportivi su cui l'Alfa Romeo ha costruito il proprio mito? E quale testimonial migliore della leggendaria GT Tipo 159 Alfetta che proprio sulla pista di Monza fece il suo esordio il 3 settembre 1950, «scaldando i muscoli» (i 425 cv erogati dal possente 8 cilindri 1.5) che l'anno dopo avrebbero regalato a Juan Manuel Fangio il titolo mondiale?

È stata proprio la monoposto iridata a lasciare il suo posto al Museo Storico di Arese per diventare l'ospite d'onore di una festa-evento organizzata nel cuore del quadrilatero milanese della moda, nello show room Larusmiani, l'eccellenza sartoriale di via Montenapoleone che dal 1922 è un autentico punto di riferimento – non soltanto milanese – nel campo dell'abbigliamento.

Il festoso (e fastoso) appuntamento con la Tipo 159, esposta per dieci giorni a cavallo del Gp in questo elegante contesto arricchito foto dell'epoca e di una selezione di oggetti di merchandising a tema, ha segnato l'avvio di una serie di eventi diffusi legati all'appuntamento sportivo. Da piazzale Cadorna, dove il motorhome Alfa Romeo ha consentito agli appassionati di Esports di cimentarsi con l'evoluto e sofisticato simulatore di guida, alla «Macchina del Tempo» che al Museo storico di Arese ha ospitato numerosi attività ricreative dedicate ai fans del Biscione e ai proprietari delle sue vetture di ogni epoca e modello.

Per non parlare del Villaggio di #MonzaFuoriGP2019 allestito a Monza in largo IV Novembre dove si potevano ammirare, in un contesto di sport, musica e intrattenimento, le potenti versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio spinte dal 2.9 V6 Bi-Turbo a benzina da 510 cv, nonché effettuare dei test di guida sull'intera gamma del marchio.