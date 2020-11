Alfa Romeo Giulia GTA al Mirafiori Village di Torino. La vettura al flagship store di Fca

TORINO - Il Mirafiori Motor Village di Torino, primo flagship store del gruppo FCA, continua ad essere catalizzatore di esperienze uniche per i propri clienti. Nella settimana scorsa ha fatto tappa in piazza Cattaneo l'Alfa Romeo Giulia GTA, la berlina sportiva più performante mai prodotta dal brand Italiano. ''Per celebrare Giulia GTA - dichiara Massimo Dallara, Dealer Manager del Mirafiori Motor Village - abbiamo curato un allestimento speciale, affiancando il nuovo modello ad una Giulia GTA d'epoca. Un selezionato numero di collezionisti e appassionati ha così potuto ammirare i due modelli''. La nuova Giulia GTA si ispira alla Giulia GTA del 1965, la Gran Turismo Alleggerita sviluppata da Autodelta a partire dalla Giulia Sprint GT che collezionò successi sportivi in tutto il mondo.

Giulia GTA è costruita in una serie limitata di 500 unità, numerate e certificate, pronte ad affiancare la progenitrice del 1965 tra gli oggetti da collezione più desiderati, non solo da ammirare ma preparate per sprigionare su strada una grande potenza, fruibile grazie alle raffinatissime soluzioni tecniche.

''Al Mirafiori Motor Village cerchiamo di rendere unica ogni esperienza e mai come in questo caso l'occasione ci ha permesso di creare per i clienti un momento davvero unico'', continua Massimo Dallara. ''L'esclusività di Giulia GTA e Giulia GTAm è caratterizzata da una customer experience dedicata. La vettura è stata presentata individualmente a un ristrettissimo gruppo di selezionati clienti, direttamente da Francesco Flamini (Alfa Romeo Marketing Manager) che ha illustrato agli ospiti tutte le caratteristiche della straordinaria vettura''. Giulia GTA deriva da Giulia Quadrifoglio ed è equipaggiata con una versione potenziata del motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, da 540 CV.

Grazie all'adozione estesa di materiali ultraleggeri beneficia di una riduzione di peso pari a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio, raggiungendo un rapporto peso/potenza eccezionale di 2,82 kg/CV che la rende best in class.Il progetto Giulia GTA beneficia della consolidata partnership con Sauber Group AG e sfrutta il know-how del comparto Engineering e Aerodynamics.