Alfa Romeo Intensa, in Tonale e Junior spicca tutto il Dna sportivo ed originale del Biscione

Era da poco finita la seconda guerra mondiale e in Italia ci si preparava alla ripresa industriale, facendo leva su marchi che già prima del conflitto avevano dimostrato di avere un potenziale forte. Tra questi l’Alfa Romeo, casa automobilistica capace di imporsi nelle competizioni, come racconta la storia della mitica Scuderia Ferrari, formata da auto del Biscione prima che il Drake di Maranello si mettesse in proprio e avviasse la fabbrica che ancora oggi porta il suo nome. A distanza di oltre un secolo, in casa Stellantis sono convinti che lo spirito di quel marchio è ancora presente e percepibile nell’attuale produzione di serie. E non si perde occasione per ricordarlo, com’è avvenuto per il lancio della gamma Intensa, una serie aggiornata dei modelli Stelvio, Tonale, Junior e Giulia, mirata a celebrare l’identità del marchio, l’eleganza, la sportività e l’esclusività.

Nulla più d’una operazione commerciale, questo è certo. Tuttavia un riferimento storico rende l’operazione più credibile di altre: lo spirito di questa serie speciale si rifà infatti alle parole pronunciate dopo la fine della seconda guerra mondiale da Orazio Satta Puliga, all’epoca responsabile tecnico della Casa del Biscione, il quale definì l’Alfa “non una semplice fabbrica di automobili, ma qualcosa di più, qualcosa di non convenzionale, un modo di vivere, un modo tutto particolare di concepire un veicolo a motore”. In azienda sono certi che questo spirito sia ancora vivo. E per il lancio della serie Intensa lo hanno ricordato, affermando che le indimenticate parole di Satta Puliga “catturano ancora oggi l’anima stessa del marchio e si riflettono pienamente nella nuova serie speciale”.

Andiamo a vedere, allora, in che cosa consistono le modifiche apportate alle auto del Biscione con l’obiettivo dichiarato di celebrarne al meglio l’identità, ma anche – aggiungiamo noi – di tener vivo l’interesse su alcuni modelli ormai vicini al fine ciclo, come nel caso del Suv Stelvio, che resiste magnificamente al tempo ma sarà sostituito dal nuovo nel 2026, e della berlina Giulia, che “rinascerà” nel 2027 sotto nuove spoglie (diventerà un SUV, come leggete in altro articolo).

Protagonista assoluta della gamma Intensa è l’eleganza distintiva dei dettagli dorati: un omaggio all’esclusività che da sempre caratterizza il DNA del marchio, come testimoniato, in particolare, dagli indimenticati modelli Quadrifoglio Oro. Applicati alla Tonale, i ritocchi della gamma Intensa ne fanno dunque un Suv capace di esaltare al meglio il connubio tra sportività ed eleganza. L’auto si distingue per i cerchi in lega bicolore da 20" dal design inedito, con finiture diamantate in oro chiaro e verniciatura opaca in grigio scuro. Gli esterni hanno un aspetto spiccatamente sportivo, contraddistinto da modanature e codolini in nero lucido con inserti in opaco, pinze freno nere con firma Alfa Romeo in oro chiaro e doppi terminali di scarico cromati (disponibili nella versione Plug-in Hybrid Q4). Tre le colorazioni disponibili, denominate rosso Alfa, verde Montreal e nero Alfa. Quanto agli interni, sono impreziositi da nuovi sedili in alcantara di colore nero, con impunture a contrasto color cuoio, logo Alfa ricamato sui poggiatesta e nuovo volante bicolore. Più ricca la plancia, che si presenta con un rivestimento in alcantara con cucitura a contrasto color cuoio e ambient light multicolore. Negli interni della Tonale spiccano le novità recentemente introdotte con il model year 2025: il tunnel centrale ridisegnato con il selettore rotativo del cambio automatico e il rinnovato display del quadro strumenti. Sul piano tecnico, l’auto ha la più completa dotazione di serie, che include sospensioni a controllo elettronico e guida assistita di livello 2, ma anche contenuti premium come il sistema audio da 470 W Harman Kardon a 14 altoparlanti e i sedili riscaldabili con regolazioni elettriche a 8 vie e 3 memorie sul sedile guida. Le motorizzazioni sono l’ibrida Plug-In Q4 da 280 cv con cambio automatico a 6 rapporti, l’ibrida da 160 cv con tecnologia VGT (Variable Geometry Turbine) e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, e turbo-diesel da 130 cv con cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti.

Simili i ritocchi alla Junior Intensa, entry level dei Suv Alfa Romeo, proposta in nero lucido con dettagli in oro, ma anche in rosso. Si fanno notare i cerchi in lega diamantati da 18” e, all’interno, il prevalente uso del color cuoio: il logo Alfa Romeo è ricamato sui poggiatesta anteriori e le cuciture impreziosiscono i pannelli delle portiere, il volante ed il bracciolo centrale dove spicca la firma Intensa ricamata. I sedili, con un’elegante traforatura in grigio antracite, sono rivestiti in alcantara, materiale che avvolge anche plancia e tunnel centrale. La Junior include anche il Techno Pack per una comodità di guida superiore. In termini di motorizzazione, questa serie speciale è disponibile nella configurazione ibrida da 136 cv, Ibrida Q4 da 145 cv, oppure in versione elettrica da 156 cv.