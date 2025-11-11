Alfa Romeo, Jasmine Paolini a Mirafiori con la nuova Tonale. Brand ambassador vede in anteprima la nuova versione

I dipendenti dello stabilimento Stellantis di Mirafiori hanno potuto vedere in anteprima italiana la nuova Tonale insieme alla tennista Jasmine Paolini, da quest'anno brand ambassador Alfa Romeo. Con un design ancora più iconico, nuova Alfa Romeo Tonale è in grado di offrire doti dinamiche evolute, grazie al bilanciamento dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, ai freni Brembo dedicati nonché alle sospensioni elettroniche Dsv. Incrementate anche le possibilità di personalizzazione, che includono tre nuovi colori di carrozzeria e, in opzione, il tetto nero a contrasto e due nuovi allestimenti interni in pelle rossa o Alcantara bicolore nera e bianca.

La nuova gamma comprende gli allestimenti Tonale, Business, Sprint, Ti e Veloce, fino alla Edizione Milano Cortina 2026, e offre una scelta completa di motorizzazioni per tutte le esigenze: Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Hybrid Q4. Durante l'evento, alcuni dipendenti hanno avuto la possibilità di scambiare qualche tiro con Jasmine Paolini sui campi di mini tennis, allestiti all'interno della sede. La tennista italiana è una delle protagoniste assolute del tennis mondiale, vantando nel palmares di essere la prima azzurra a vincere in 40 anni gli Internazionali d'Italia e la vittoria anche nel doppio femminile, al fianco di Sara Errani.