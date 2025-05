Alfa Romeo, ​Jasmine Paolini è la nuova brand ambassador. Florio: «Entusiasti di accoglierla nella famiglia del Biscione»

PER MARCA

La tennista toscana Jasmine Paolini, al quinto posto nella classifica mondiale femminile WTA, è la nuova brand ambassador di Alfa Romeo. Come brand ambassador, nei prossimi mesi la Paolini sarà protagonista di diverse iniziative di comunicazione di Alfa Romeo, rappresentando il marchio in eventi nazionali e internazionali e consolidandone l'immagine come simbolo di stile italiano e performance esaltanti nel panorama globale. «Siamo entusiasti di accogliere Jasmine nella famiglia Alfa Romeo - ha dichiarato Cristiano Fiorio, responsabile di Alfa Romeo Marketing e Comunicazione global -.

La sua energia e la sua passione per il tennis, unita alla sua determinazione a raggiungere nuovi traguardi, rappresentano il binomio perfetto dell'eccellenza, lo stesso che coltiviamo in Alfa Romeo da oltre un secolo. Siamo certi - ha concluso Florio - che questa collaborazione ispirerà una nuova generazione di appassionati di entrambi i mondi, quello sportivo e quello automobilistico, da sempre dominati dalla creatività e capacità italiana." Nel 2024 Jasmine Paolini ha conquistato il titolo WTA 1000 a Dubai, raggiunto finali prestigiose come il Roland Garros e Wimbledon, e portato l'Italia alla vittoria della medaglia d'oro a Parigi 2024 nel torneo di doppio e nella Billie Jean King Cup.