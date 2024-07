Alfa Romeo Junior, 9mila partecipanti al roadshow italiano. Nell'occasione è stata svelata la versione 100% elettrica

È terminato con successo il tour dedicato ad Alfa Romeo Junior andato in scena dal 12 giugno al 12 luglio, mediante il quale un pubblico selezionato dalle concessionarie ufficiali del brand ha avuto l'occasione di conoscere in anteprima il modello che segna il ritorno del marchio nel segmento B: di fondamentale importanza in Italia ed in Europa. Nel progetto, che ha coinvolto 49 showroom, c'è stata una partecipazione di circa 9.000 partecipanti, i quali, oltre ad appuntamenti dedicati «one to one», hanno preso parte ad una serata speciale dedicata al reveal della Junior 100% elettrica con livrea rossa esposta al centro di un'installazione tecnologica, con tanto di DJ set allestito per l'occasione, e di suggestivi giochi di luci e ombre con le tinte rosso e nero, i colori simbolo del marchio.

Inoltre, in ogni tappa del tour italiano, il pubblico ha potuto ricevere informazioni dettagliate anche su Junior Ibrida e Junior Elettrica, le due nuove versioni di ingresso dotate, rispettivamente, delle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, e sull'esclusiva Junior Veloce, la versione di lancio top di gamma che sintetizza sportività, tecnologia e comfort. In questo modo gli alfisti di ieri e di oggi, ma soprattutto quelli di domani, hanno potuto apprezzare la nuova compatta sportiva, la cui missione è quella di conquistare una nuova generazione attraverso un inedito linguaggio stilistico. «Sono molto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta dalla Junior in questo tour che ha toccato l'intero Paese - ha dichiarato Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo in Italia - segno che il nostro ritorno in questo segmento fosse davvero molto atteso».