Junior Ibrida Q4 arriva negli showroom. Aperti gli ordini per la compatta green di Alfa Romeo

A poche settimane dal debutto internazionale al Bruxelles Motor Show 2025, si aprono gli ordini presso la rete di concessionari Alfa Romeo e sul sito ufficiale per la nuova Junior Ibrida Q4. Si amplia così la gamma di Junior, la più ricca del segmento, che consente al cliente di scegliere tra motorizzazioni Full Electric o Ibrida e diverse versioni: Junior per godere di una sportività quotidiana, performance estreme con Junior Veloce, e con la nuova ibrida Q4 per la massima sicurezza e performance in ogni condizione, anche in caso di scarsa aderenza. Dotata di un sistema ibrido da 48V, combina un motore turbo da 1,2 litri da 145 CV con due motori elettrici da 21 kW. In dettaglio, il sistema ibrido della Junior Q4 prevede che i due motori elettrici siano posizionati uno sull'asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo montato sull'asse posteriore che garantisce una trazione senza collegamento fisico tra i due assi. Questa configurazione consente una distribuzione ottimale della coppia e garantisce la massima trazione in tutte le condizioni di guida.

Il motore posteriore è dotato di un riduttore che moltiplica la coppia fino a 1900 Nm sulle ruote posteriori, assicurando la massima trazione e stabilità. Ciò garantisce prestazioni elevate e un'esperienza di guida confortevole e sicura in ogni situazione, rendendo la Junior Ibrida Q4 ideale per affrontare anche le strade più difficili. Il selettore Dna di Alfa Romeo consente al conducente di adattare le prestazioni del veicolo alle diverse esigenze di guida: la modalità «Dynamic» offre un'esperienza di guida sportiva con massima potenza, mentre la modalità «Natural» è ideale per l'uso quotidiano. La modalità «Q4» è pensata per le condizioni di bassa aderenza, garantendo sempre la massima sicurezza e controllo. Inoltre, la modalità «Advanced Efficiency» ottimizza i consumi e offre una guida fluida, perfetta per massimizzare l'efficienza energetica. Per quanto concerne l'estetica, sulla Junior Ibrida Q4 spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto «Leggenda», i fari Full Led e i cerchi in lega «Petali» da 18».

L'abitacolo è impreziosito da contenuti esclusivi come il volante in pelle, i sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto (regolazione sedile guidatore elettrica con massaggio e 6 vie manuale per il sedile del passeggero), il sistema infotainment da 10.25» con navigazione, impianto audio con 6 altoparlanti e pedaliera e soglie porta in alluminio. Di serie anche la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access.