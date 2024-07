Alfa Romeo: la Casa di Arese protagonista a Goodwood con la 33 Stradale e la Junior

GOODWOOD – Il rosso Alfa Romeo ha fatto sognare tutti gli appassionati che hanno preso parte al Goodwood Festival of Speed. Il celebre marchio italiano ha infatti portato in Inghilterra, per la prima volta, la 33 Stradale. Non solo, oltre alla supercar la Casa di Arese ha voluto mostrare al pubblico la sua prima vettura completamente elettrica: l’Alfa Romeo Junior nella versione Veloce da 280 CV. Inutile dire che entrambe le auto del Biscione hanno attirato l’attenzione e gli sguardi di tutti i visitatori della manifestazione.

Esposta in una teca, quasi a sottolineare la sua esclusività, la 33 Stradale è stata senz’altro la più ammirata tra quelle presenti nel Supercar Paddock. Difficile rimanere indifferenti dinnanzi alle forme sinuose e scultoree che richiamano, seppur in chiave moderna, quelle della storica Tipo 33 degli anni ’60 considerata da molti una delle vetture più belle di sempre.

Reduce dalla conquista del titolo di Design Concept Award del famoso Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, l’Alfa Romeo 33 Stradale ha ora ammaliato anche l’Inghilterra. Col suo design affascinante e spinta da un powertrain, termico o elettrico, la supercar italiana incarna appieno il nuovo corso Alfa Romeo che ha l’obiettivo di unire il gusto per lo stile con l’efficienza della meccanica.

Già dal frontale si intuisce il forte richiamo al passato. Al centro del muso affusolato fa bella mostra di se’ il trilobo Alfa Romeo, realizzato in fibra di carbonio, dal quale partono le nervature a disegnare il cofano. Alto omaggio alla storia sono i fari di forma ellittica. Il frontale prosegue con una linea verso i fianchi, a sottolineare la silhouette, dotati di generose prede per convogliare aria verso il motore.

Da vera sportiva, non poteva mancare l’abitacolo a bolla che discende verso la coda tronca, altro richiamo alla storia del marchio ma in chiave moderna con il carbonio nudo a vista. Ogni elemento della carrozzeria è stato accuratamente studiato per essere sia bello da vedere che avere una funzione specifica a livello aerodinamico. Al termine del certosino lavoro i tecnici dell’Alfa Romeo sono infatti riusciti a ottenere un CX (coefficiente di penetrazione) pari a 0,375.

Sotto il cofano della 33 Stradale batte il V6 3 litri biturbo da oltre 620 CV alloggiato in posizione centrale e abbinato al cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. Stando a quanto dichiarato dalla Casa la supercar sarà in grado di raggiungere i 333 km/h di velocità massima e bruciare lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Presente anche la versione totalmente elettrica che svilupperà ben 750 CV.

Esclusiva in ogni suo sfaccettatura, l’Alfa Romeo 33 Stradale sarà realizzata, come dice il nome stesso, il soli 33 esemplari. Realizzata con cura artigianale, come avveniva per le vetture di un tempo, ogni cliente potrà seguire personalmente l’avanzamento della costruzione.

Anche la più piccola Alfa Romeo Junior è stata tra le vetture più apprezzate nell’area denominata Electric Avenue. Dopo il primo test dinamico, il marchio di Arese ha voluto portare l’ultima nata in una delle manifestazioni più importanti del panorama automobilistico. Il suo stile così dirompente, sottolineato dalla colorazione rossa, ha sicuramente incuriosito gli appassionati giunti numerosi per osservarla dal vivo.

Per l’occasione a fare bella mostra di se era la versione Veloce spinta da un motore elettrico in grado di sviluppare 280 CV e 345 Nm di coppia. La variante sportiva della Junior è inoltre dotato di un impianto frenante potenziato con dischi da 380 mm e pinze monoblocco a 4 pistoncini. Non manca il differenziale Torsen per garantire di scaricare tutta la potenza a terra.

Concluso il Goodwood Festival of Speed, che ha segnato l’anteprima su suolo britannico, l’Alfa Romeo Junior verrà mostrata in tutto il Regno Unito con una serie di eventi appositamente dedicati toccando le principali città inglesi.