Per gli appassionati di Alfa Romeo, il prossimo appuntamento è ad Arese. Il museo del costruttore ospiterà per un periodo limitato Cuorerosso, la concept car presentata lo scorso ottobre al Salone di Parigi 2026, attraverso la quale il marchio anticipa la direzione che intende intraprendere nello sviluppo delle prossime automobili.

Cosa vedere ad Arese. Dal 28 novembre al 9 dicembre Cuorerosso sarà inserita nel percorso espositivo della sezione “Velocità”. L’iniziativa si aggiunge alle celebrazioni per i sessant’anni della Spider, alle quali il museo ha dedicato la rassegna “Spider è Alfa Romeo”, attualmente giunta alla sua fase conclusiva con gli esemplari della quarta serie. Uno spazio è riservato anche alla produzione contemporanea: all’ingresso sono esposte Giulia Quadrifoglio, Stelvio, Tonale e Junior, mentre gli appassionati potranno accedere all’Alfa Romeo Temporary Shop. Il museo è visitabile dalle 10 alle 18, con chiusura settimanale il martedì.

A chi si rivolge l’Alfa Romeo di domani. Con Cuorerosso il costruttore affronta una questione che riguarda non soltanto il prodotto, ma anche il pubblico al quale intende rivolgersi nei prossimi anni. “Alfa Romeo è un marchio incredibile che viene perfettamente raccontato da Cuorerosso. Un marchio diverso, un marchio che ha fatto dell’emozione, che ha fatto della sportività, un marchio dedicato a coloro che ancora vogliono guidare realmente”, spiega Eugenio Franzetti, responsabile Marketing di Alfa Romeo. In un mercato in cui convivono esigenze di mobilità e tecnologie differenti, il Biscione punta sul coinvolgimento dell’automobilista come fattore di differenziazione. Una scelta che trova riscontro anche nella volontà di sviluppare una futura gamma multi-energy, ricorrendo ad architetture flessibili anziché legare l’evoluzione del marchio a un’unica soluzione di propulsione.

La ricerca di una personalità riconoscibile. La volontà di distinguersi ha orientato anche il lavoro di Alejandro Mesonero-Romanos, responsabile del design Alfa Romeo. Durante lo sviluppo di Cuorerosso, il designer ha cercato di dare alla vettura una presenza visiva determinata, senza necessariamente ricorrere a soluzioni aggressive. “L’aspetto più importante è lo sguardo della macchina”, ha spiegato Mesonero-Romanos, descrivendo la ricerca di un’espressività capace di trasmettere carattere e determinazione. L’identità visiva assume così un ruolo complementare rispetto alla strategia di prodotto: rendere riconoscibile un’Alfa Romeo in un contesto automobilistico destinato a evolversi anche sul piano delle forme e delle tecnologie.

La destinazione non è tutto. La prospettiva delineata dal costruttore trova forse la sua spiegazione più immediata in un’abitudine che accomuna molti appassionati: scegliere una strada per il piacere di percorrerla e non soltanto per raggiungere una destinazione. Una concezione dell’automobile nella quale il tragitto conserva un valore indipendente dalla destinazione e che, secondo il responsabile Marketing, continua a rappresentare l’essenza di Alfa Romeo. È questa la promessa che il marchio affida a Cuorerosso.