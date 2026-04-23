Alfa Romeo, pronto l’annullo filatelico per il 150° anniversario della nascita di Nicola Romeo. Dal 28 aprile le celebrazioni a Sant'Antimo

Procede il programma di celebrazioni dedicate al 150° anniversario della nascita di Nicola Romeo, il fondatore dell’Alfa Romeo nato il 28 aprile del 1876 a Sant’Antimo, comune della provincia di Napoli che ha deciso, con il patrocinio morale della Regione Campania e l’impegno del sindaco Massimo Buonanno, di onorarne la memoria con l’apposizione di una lastra marmorea davanti alla sua casa natale e con una serie di iniziative già culminate nella realizzazione di un francobollo.

Pubblicato nella sezione Filatelia del sito di Poste Italiane, il francobollo è costituito da un ritratto del fondatore dell’Alfa Romeo con papillon, gilet e giacca, attorniato dalla dicitura “150° anniversario della nascita di Nicola Romeo”; sotto figurano il codice di avviamento postale di Sant’Antimo e la data dell’evento: 28 aprile 2026. Pubblicato nella sezione Filatelia del sito di Poste Italiane, il francobollo sarà presentato a Sant’Antimo martedì 28 aprile, dalle 10,30 alle 13,30, presso l’auditorium dell’istituto comprensivo Romeo-Cammisa di via Salvatore Di Giacomo.

Nell’occasione sarà possibile bollare tutta la corrispondenza con l’annullo speciale sia presso lo stand allestito nell’auditorium sia presso l’ufficio postale di via Sambuci. Un comunicato del comitato promotore delle celebrazioni informa che eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate al servizio commerciale-filatelia della filiale di competenza di Poste Italiane. “L'annullo filatelico – spiega Maria Puca, presidente del comitato per le celebrazioni dell’anniversario - è una narrazione indelebile di un evento non riproducibile; segna una memoria che si vuole custodire nel tempo per la sua unicità ed eccezionalità”.

Francobollo a parte, il programma delle celebrazioni prevede che nella giornata di martedì 28 aprile avvenga il disvelamento della lastra marmorea dedicata a Nicola Romeo (da noi “sorpresa” durante le operazioni di allestimento). La lastra verrà affissa in Via Della Libertà, davanti alla casa natale di Romeo, nel corso di una cerimonia arricchita anche da un’esibizione musicale a cura di Marco Longobardi, studente dell’istituto tecnico commerciale Moscati di Sant’Antimo. Non è dato sapere, al momento, se saranno presenti dirigenti dell’Alfa Romeo.

La seconda parte delle celebrazioni è in programma nei giorni 8 e 9 maggio, quando a Sant'Antimo giungeranno i discendenti diretti di Nicola Romeo. Sabato 9 maggio Daniela Maestri Romeo, figlia di Irene Romeo e nipote dell’imprenditore, riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Sant’Antimo dalle mani del sindaco Buonanno. Nella stessa giornata la principessa Nicoletta Odescalchi, prima nipote di Nicola Romeo (figlia di Elena, primogenita dell’ingegnere), riceverà una onorificenza dal comitato promotore delle celebrazioni. Il programma completo è su www.nicolaromeo150.it.