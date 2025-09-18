Alfa Romeo e Renault, un weekend con i riflettori accesi per Junior e R4 E-Tech. Dealer aperti il 20 e 21 settembre

Alfa Romeo apre le porte delle sue concessionarie il 20 e 21 settembre per presentare al pubblico la nuova Junior. Nel corso del weekend sarà possibile conoscere e provare da vicino le versioni ibrida ed elettrica. Per l'occasione sarà anche presentata un'offerta dedicata alla Junior ibrida: 199 euro al mese per 36 mesi con anticipo di 6.120 euro, TAN fisso 5,49%, TAEG 7,11% e rata finale residua di 20.501 euro. In aggiunta è previsto un extra bonus di 1.000 euro per le vetture in pronta consegna. L'iniziativa coincide con il lancio della nuova campagna di comunicazione 'Cosa fa cantare il tuo cuore', che vede protagonista l'attore internazionale Pedro Alonso. Nello spot l'interprete spagnolo reinterpreta il brano 'Cuore Matto', dedicato alla tradizione musicale italiana. Il video v anche ad aggiungere un tassello alla campagna 'Learn to Love Again' dedicata al lancio della nuova compatta sportiva, per un percorso narrativo che, hanno fatto sapere dalla casa del Biscione, «esplora l'essenza più profonda della guida di un'Alfa Romeo».

Anche in casa francese un open weekend presso tutta la rete Renault per il lancio della R4 E-Tech Electric. Sabato e domenica appuntamento presso i concessionari della losanga per vedere da vicino la voiture à vivre del marchio francese che, per l'occasione, sarà presentata al prezzo di 15.900 euro. «Il nuovo piano automotive, presentato dal Governo, prevede misure che potranno contribuire in modo significativo al rinnovo del parco circolante del nostro Paese, promuovendo l'adozione di veicoli a basse o nulle emissioni di CO2 da parte dei clienti, in particolare coloro con minori capacità economiche - ha detto Sébastien Guigues, ceo Renault Italia - . Siamo lieti di sostenere l'iniziativa, contribuendo anche noi agli incentivi governativi, per sottolineare ancora una volta il nostro impegno nel favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, in sinergia con le imprese e le istituzioni, in Italia e in Europa». Accanto agli incentivi statali destinati alle auto elettriche, la casa della losanga, che punta su una doppia gamma di prodotti, 100% elettrica e full hybrid, ha deciso di stanziare fino a 5.000 euro di incentivi anche per i suoi modelli full hybrid, (3.000 euro per Clio, 4.500 euro per Austral ed Espace, 5.000 euro per Captur), e fino a 5.300 euro per Rafale plug-in hybrid, a riprova del suo impegno di rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti.