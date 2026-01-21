Alfa Romeo, Sara Errani è la nuova Brand Ambassador. La collaborazione si affianca a quella con Jasmine Paolini

Alfa Romeo rafforza il legame con il tennis nominando Sara Errani nuova brand ambassador, affiancandosi alla collega tennista Jasmine Paolini. «Siamo entusiasti di accogliere Sara nella famiglia Alfa Romeo, la cui brillante carriera è frutto di costanza, sacrificio e spirito competitivo - ha dichiarato Eugenio Franzetti, Responsabile Marketing di Alfa Romeo - valori che rispecchiano pienamente l'identità di Alfa Romeo».

Inserendosi nel percorso di Alfa Romeo a sostegno dell'eccellenza sportiva italiana, la scelta di Sara Errani, insieme alla nomina dello scorso anno di Jasmine Paolini, porta a dare vita a vita a una coppia simbolo di due anime complementari del tennis: energia e talento emergente da un lato, esperienza e credibilità internazionale dall'altro.

Nata a Bologna nel 1987, la Errani vanta una carriera di prestigio: protagonista del tennis mondiale con oltre 40 titoli, nove Slam in doppio, la vetta del ranking WTA del doppio nel 2012 e l'oro olimpico nel doppio ai Giochi di Parigi 2024, traguardi condivisi con l'identità sportiva e l'ambizione del marchio automobilistico Alfa Romeo. Nei prossimi mesi, Sara Errani sarà protagonista nel suo nuovo ruolo di diverse iniziative di comunicazione firmate Alfa Romeo, rappresentando il marchio in eventi nazionali e internazionali, consolidandone l'immagine come simbolo di stile italiano e performance.