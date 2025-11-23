Alfa Romeo show al Los Angeles Auto Show con 33 Stradale e Nuova Tonale Sport Speciale

Alfa Romeo protagonista del Los Angeles Auto Show, che apre i battenti del Convention Center dal 21 al 30 novembre, mettendo in mostra l'esclusiva Nuova 33 Stradale e, per la prima volta in USA, la Nuova Tonale. L'edizione 2025 offre una ricca panoramica di novità di oltre 30 brand, tra cui un posto d'onore spetta al Biscione, da sempre sinonimo di Made in Italy. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, già tutti venduti, la nuova coupé «a due posti secchi» rappresenta il ritorno della leggendaria 33 Stradale degli anni Sessanta, da molti reputata tra le auto più belle di sempre e derivata direttamente dalla Tipo 33 che fu protagonista del motorsport mondiale. Sotto il cofano ruggisce un motore V6 biturbo da 630 CV che le consente prestazioni eccezionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e velocità massima di 333 km/h. I visitatori del Los Angeles Auto Show possono ammirare, per la prima volta in USA, anche la Nuova Tonale. Si tratta dell'evoluzione del primo C-SUV del marchio, che rinnova il proprio carattere sportivo e il fascino inconfondibile del design italiano.

In particolare, la Nuova Tonale affina ulteriormente le sue eccellenti doti dinamiche, offrendo un'esperienza di guida autenticamente Alfa Romeo grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, ai freni Brembo dedicati e alle sospensioni elettroniche DSV che coniugano comfort e precisione. Il design degli esterni di Tonale si presenta ancora più iconico, grazie a proporzioni scolpite e a una carreggiata allargata, mentre sul nuovo frontale spiccano l'inedito scudetto concavo e il trilobo rivisitato, che conferiscono un carattere più deciso. Nuovi anche i cerchi da 19 e 20 pollici interpretano in chiave moderna l'eredità stilistica di Alfa Romeo, trasmettendo forza e dinamismo. Anche l'abitacolo evolve nello stile e nella qualità percepita, con raffinate combinazioni in pelle rossa o Alcantara bicolore nero e bianco.

La nuova Alfa Romeo Tonale evolve anche il concetto di personalizzazione grazie alla gamma colori che si arricchisce di tre nuove tinte metallizzate - Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra - portando a otto le possibilità di personalizzazione, ulteriormente ampliate dalla scelta del tetto nero a contrasto. L'esemplare esposto al Los Angeles Auto Show è una Tonale Sport Speciale di colore Rosso Brera equipaggiata con un propulsore specifico per il mercato nordamericano: il 2.0 litri Turbo benzina da 268 HP (circa 272 CV) e coppia 295 lb-ft (circa 401 Nm).