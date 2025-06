Alfa Romeo insieme a Luna Rossa guardando alla 38ma America's Cup 2027. Il ceo Ficili: «Non c'è partner migliore»

Nessun annuncio su un ritorno nelle competizioni e nessuna anticipazione dell'attesissima nuova generazione della Stelvio prevista (forse è una coincidenza non casuale) per il 2027. La conferenza virtuale organizzata oggi da Alfa Romeo - e che ha visto la presenza del ceo Santo Ficili e del responsabile marketing, comunicazione e progetti strategici Cristiano Fiorio - è stata dedicata infatti all'annuncio che il logo del Biscione comparirà, con Alfa Romeo official sponsor, sulle vele di Luna Rossa protagonista nel 2027 della 38ma America's Cup. Alfa Romeo e Luna Rossa, che è l'eccellenza della vela e della tecnologia, affronteranno insieme questa impegnativa sfida che per la prima volta vedrà le imbarcazioni della classe monoscafi AC75 confrontarsi in Italia, nello splendido scenario del Golfo di Napoli. «Non c'è partner migliore di Luna Rossa - ha commentato il ceo Ficili - un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà, una passione per lo sport, una spinta all'eccellenza, un profondo senso di appartenenza e soprattutto parla italiano. Proprio come l'Alfa Romeo».

A sua volta Fiorio, responsabile globale marketing, comunicazione e progetti strategici di Alfa Romeo, ha sottolineato che «questa partnership non poteva arrivare in un momento migliore, o in un luogo migliore». «La nostra è un'alleanza simbiotica, che va ben oltre l'unione di due marchi o l'apposizione di loghi su una vela o un distintivo su un'auto. Condividiamo valori ed heritage, e questo può portarci ovunque. Perché quando l'esperienza nelle corse incontra la visione ingegneristica, nasce qualcosa di estremamente innovativo. Non solo nei colori o negli stilemi ma in una vera e propria collaborazione tecnologica». Un video emozionale presentato durante la conferenza sottolinea come esista un potente parallelismo tra due realtà italiane che trasformano la passione in movimento, l'identità in stile e la competizione in visione. Nel video racconto prende forma nella narrazione di Santo Ficili, di Cristiano Fiorio e di Max Sirena - team director di Luna Rossa - tre protagonisti legati da una visione comune fatta di passione, innovazione e spirito competitivo. Con questo programma Alfa Romeo inaugura un nuovo affascinante capitolo nel mondo dello sport, e dà vita ad una collaborazione autentica e ambiziosa, che unisce due icone italiane accomunate da una visione condivisa: innovare costantemente, eccellere nello sport e spingersi sempre oltre i propri limiti. Si tratta di «una sponsorship naturale - è stato detto - che è radicata in una cultura e in valori condivisi, dove parlare di Alfa Romeo significa parlare anche di Luna Rossa».

Nell'occasione Alfa Romeo ha anche annunciato il coinvolgimento del team Luna Rossa alla 43ma edizione della 1000 Miglia, dove un equipaggio Luna Rossa sarà in gara a bordo dell' Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 proveniente dal Museo Storico di Arese. Nel video presentato oggi i tre protagonisti danno voce a un racconto che celebra i 115 anni di Alfa Romeo e il coraggio di intraprendere nuove sfide, con lo spirito di chi non si limita a ricordare nostalgicamente la propria storia, ma la rilancia verso il domani. In particolare, attraverso immagini evocative viene 'raccontato' l'incontro tra due brand appartenenti a mondi diversi ma mossi dalla stessa energia e dagli stessi valori di audacia, performance, eleganza e italianità. Il video si apre con l'annuncio del team di Luna Rossa a bordo della splendida Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 in qualità di equipaggio ufficiale della Mille Miglia («la corsa più bella del mondo») che prenderà il via il 17 giugno da Brescia. Ed è proprio Max Sirena, a tracciare un suggestivo parallelo tra la guida su strada e la conduzione di un'imbarcazione da regata. «Cambia solo la superficie, l'asfalto invece del mare, ma il brivido, l'istinto e l'adrenalina sono gli stessi».