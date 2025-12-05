Alfa Tonale di 2^ generazione alza l'asticella di allestimenti e dotazioni. E la “chicca” è la versione Milano-Cortina 2026

La Tonale di seconda generazione è stata rivisitata anche negli allestimenti interni e nelle dotazioni, e nella nuova gamma spicca ora l’allestimento Milano-Cortina 2026: una versione speciale che celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Questo allestimento si distingue per una serie di dettagli che ne caratterizzano il look esterno e interno. In particolare, spiccano gli accenti argento su minigonne e paraurti posteriore, le pinze freno Brembo con colorazione nera lucida e la scritta Alfa Romeo bianca; all’interno si fanno notare i sedili in alcantara bianconeri, la plancia pure rivestita in alcantara, le cuciture a contrasto bianche e le luci d’ambiente con grafica specifica. Solo per la Milano Cortina è disponibile la luce ambientale multicolore, con design ispirato alla pelle d’un serpente, ovvero al biscione dell’Alfa Romeo.

Per il resto, la versione d’ingresso, denominata semplicemente Tonale, si distingue per i fari Full LED anteriori e posteriori con la firma luminosa 3+3 e i cerchi aerodinamici da 17” diamantati. Gli interni propongono sedili in tessuto nero e materiale sintetico, cuciture a contrasto biscotto sulla plancia e sui pannelli porta e volante sportivo in pelle. La dotazione tecnologica comprende il quadro strumenti digitale “a cannocchiale” da 12,3”, sistema d’infotainment con display da 10,25” con mirroring Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre ai servizi connessi. Già su questa entry level il comfort è garantito dal sistema keyless, dal climatizzatore automatico bi-zona con sensore di qualità dell’aria, dai sedili posteriori frazionabili 60/40 con bracciolo e passaggio per gli sci, dal retrovisore interno elettrocromico e dagli specchi esterni ripiegabili elettricamente. Non mancano i sensori con telecamera e la sicurezza è garantita da un’adeguata dotazione di ADAS.

Salendo nella gamma, la nuova versione Sprint si arricchisce introducendo ulteriori elementi di stile e qualità percepita che rafforzano la personalità sportiva, come i vetri oscurati e i cerchi da 18” con finitura bicolore, mentre all’interno spiccano il battitacco e la pedaliera in alluminio, oltre alla luce d’ambiente multicolore. L’infotainment si arricchisce della navigazione integrata visualizzabile anche sul quadro strumenti. La Ti si distingue invece per dettagli come le cornici finestrini nere lucide e per il badge dedicato sui parafanghi. Qui l’abitacolo offre maggiore comfort con sedili in pelle rossa o nera regolabili elettricamente a 8 vie con supporto lombare elettrico, riscaldati e ventilati. Al top della gamma si trova infine la Veloce, che esalta il carattere sportivo, con il design arricchito da cerchi Stile da 19”, badge dedicato sui parafanghi, fari Full LED Matrix, pinze freno Brembo rosse, doppi terminali di scarico cromati nella versione Plug-in Hybrid. La dinamica di guida beneficia, sulla Veloce, delle sospensioni elettroniche DSV a doppia valvola, pensate per coniugare stabilità e comfort.