ALIS e LoJack per la transizione digitale della logistica italiana

ALIS, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, e LoJack Italia, società leader nelle soluzioni telematiche, uniscono le forze per supportare la transizione digitale della logistica e dei trasporti del nostro Paese. LoJack è entrata nel Consiglio direttivo dell’Associazione con l’obiettivo di rafforzare il proprio contributo allo sviluppo e alla crescente diffusione di soluzioni digitali e telematiche al servizio della mobilità e del trasporto in Italia.

“LoJack è già oggi al fianco di partner che spediscono merci a livello internazionale, fornendo informazioni che rafforzano l’affidabilità, la sicurezza e l'efficienza delle loro operations, a vantaggio di tutti gli stakeholders coinvolti nella Supply Chain. L'esigenza di una visibilità del carico in tempo reale non è mai stata così forte come nella complessa Supply Chain globale di oggi: produttori, operatori logistici, consumatori ed enti certificatori vogliono essere certi che le loro spedizioni in transito rispettino i severi requisiti di sicurezza e conformità alle normative e che arrivino rapidamente e come previsto. Con l’ingresso in ALIS intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro supporto alle aziende dell’intera filiera della logistica e del trasporto intermodale facendo leva sulla loro transizione digitale ed ecologica”, ha commentato Maurizio Iperti, Presidente LoJack EMEA.

ALIS rappresenta oggi 2.000 realtà ed imprese associate e 220.000 lavoratori per un fatturato aggregato di 52 miliardi di euro ed è l’Associazione di riferimento dell’intera filiera logistica, attiva nella promozione dello sviluppo dell’intermodalità, del trasporto sostenibile, della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e della formazione giovanile e professionale.

Le soluzioni LoJack consentono già oggi di monitorare, tracciare e proteggere risorse ed asset vitali, permettendo anche alla filiera dei trasporti e della logistica di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la trasparenza dei processi. La soluzione Supply Chain Visibility, recentemente lanciata sul mercato nazionale, consente una rilevazione dettagliata delle spedizioni, della posizione e delle condizioni del carico lungo tutto il tragitto, attraverso diverse modalità di trasporto: a terra, su rotaia, in aereo o in mare, fino alla destinazione finale.

“Utilizzare le nuove tecnologie per accrescere i livelli di innovazione e digitalizzazione dell’intera catena logistica e della società in cui viviamo e lavoriamo, così come per rendere più sicuri, rapidi, efficienti e trasparenti i servizi offerti è un grande obiettivo che condividiamo pienamente con LoJack Italia.” - ha dichiarato Guido Grimaldi, Presidente di ALIS - “Per noi è davvero un grande piacere ed orgoglio dare il benvenuto in ALIS a questa realtà leader nelle soluzioni telematiche e siamo certi di poter avviare un percorso congiunto che ci permetterà di contribuire sempre più alla transizione digitale del nostro settore, ma anche alla semplificazione ed ottimizzazione dei processi”.