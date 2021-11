Alla guida ci si tocca il viso quasi 30 volte in un’ora. Potenzialmente diffondendo germi e infezioni

Altro che mani sempre sul volante: alla guida ci si tocca, gratta e strofina la faccia circa 26 volte in un’ora. Potenzialmente diffondendo germi e infezioni, se il lavaggio delle mani è inadeguato. Lo rileva una ricerca dell’Università di Nottingham, pubblicata sulla rivista Ergonomics. Gli studiosI hanno esaminato 31 ore di filmati d’archivio ottenuti da due studi di guida su strada, documentando le azioni di 36 conducenti esperti. Con poca o nessuna autoconsapevolezza, è stato osservato che i conducenti si toccano o intorno al viso 26,4 volte all’ora, con ogni tocco della durata di quasi quattro secondi. Il viso stesso è ciò che veniva maggiormente toccato (79,6%), seguito dai capelli (10%), collo (8,6%) e spalle (1,7%).

Nel 42,5% dei casi, i conducenti sono entrati in contatto con le mucose (rivestimento interno delle labbra, delle narici e degli occhi) circa ogni cinque minuti, con la punta delle dita e dei pollici più comunemente utilizzati, aree che spesso mancano nel lavaggio delle mani. I risultati dello studio potrebbero essere utili alla progettazione di soluzioni tecnologiche, come interfacce completamente «touchless», utilizzando invece gesti mirati delle mani o del viso, ad esempio, per interagire con le funzioni di infotainment e comfort dell’ auto. Inoltre, i sistemi di monitoraggio del conducente, che sono già in grado di rilevare l’affaticamento e la distrazione monitorando il battito delle palpebre e il movimento del capo, tra gli altri indicatori fisici, potrebbero essere sviluppati e implementati per rilevare o prevedere il contatto involontario col viso.