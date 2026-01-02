Alpina diventa ufficialmente BMW Alpina, offrirà il massimo di prestazioni ed esclusività

C’era una volta in cui le BMW diventavano Alpina. D’ora in poi le Alpina saranno BMW a tutti gli effetti tanto che il nome diventa BMW Alpina. Il gruppo di Monaco infatti ha ufficialmente arricchito il proprio bouquet di marchi con quello di Buchloe, diventato famoso dagli anni Ottanta in poi per le sue versioni di auto BMW marchiate con il proprio logo.

BMW possiede già dal 2022 il piccolo costruttore fondato nel 1965 da Andreas e Florian Bovenspien con il nome completo di Alpina Burkard Bovenspien e ne ha mantenuto l’attività e l’indipendenza operativa fino alla fine del 2025. Dal I gennaio del nuovo anno invece la Alpina diventa un marchio che entra a far parte ufficialmente del ventaglio di offerta composto dalla BMW stessa, BMW Motorrad, Mini e Rolls-Royce.

Il nome Alpina dal suono italiano per caso. Il padre dei due fondatori aveva infatti un’azienda di macchine per ufficio omonima la cui denominazione venne trasferita dai figli alla loro officina, nata originariamente per allestire direttamente auto destinate alle competizioni, ma anche a costruire kit che permettevano di modificare le vetture di serie sia nella meccanica sia nell’autotelaio fino a interessare anche gli allestimenti interni ed esterni.

Le Alpina hanno sempre auto tre particolarità. La prima è quella di essere, al netto delle modifiche estetiche e di allestimento, perfettamente identiche alle BMW da cui derivano, ma con una denominazione diversa e, al posto del logo con l’Elica, quello Alpina che vede uno stemma blu e rosso, circondato da una cerchio nero, come sfondo ad un albero motore e ad un paio di trombette di aspirazione. Un chiaro riferimento alla natura stessa dell’azienda.

La seconda è di poter sfruttare la meccanica originale BMW, ma elaborata per raggiungere prestazioni superiori, ma senza esasperazioni e, per di più, mantenendo la garanzia di fabbrica BMW, a testimonianza del rapporto di fiducia tra la casa di Monaco e l’atelier di Buchloe. La terza è un livello di allestimento, esclusività e personalizzazione che ha reso le Alpina famose e che sarà il fulcro fondamentale della loro missione all’interno del Gruppo.

Le Alpina infatti sono da sempre un vero e proprio inno all’understatement: sono BMW e sembrano BMW, ma sono qualcosa di diverso in ogni particolare, a cominciare dalla verniciatura e per finire ai materiali, mascherando quel plus di prestazioni globali delle quali sono capaci. La BMW Alpina costituirà dunque per BMW il marchio che avrà la migliore sintesi tra potenza, comfort, piacere di guida e possibilità di personalizzazione offrendo, come da tradizione, auto esclusive, ma con tutto il patrimonio di certezze che BMW offre. E, in onore ad un rapporto quasi simbiotico, la BMW Alpina avrà un privilegio unico: il lettering Alpina preceduto dalla denominazione BMW.