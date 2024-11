Alpine A110 Monochromatic quando arte e design vanno a braccetto. In collaborazione con fotografo Mathieu Cesar

Alpine ha presentato la sua Art Car 2024, frutto della collaborazione con il fotografo Mathieu Cesar, specializzato nel bianco e nero e con il quale ha creato la A110 Monochromatic. Alpine x Mathieu Cesar è stata pensata e concepita in modo da mettere insieme l'intenzione dell'artista con il le conoscenze del marchio francese e offre una visione dell'auto in cui la semplicità diventa sinonimo di raffinatezza. Il design monocromatico accentua lo stile delle curve dell'A110 S sottolineando la potenza che si cela sotto il cofano (300 cv, da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, rapporto peso /potenza di 3,7 kg/cv). «Questa collaborazione - ha commentato Antony Villain, direttore del design di Alpine - si è concretizzata in un dialogo tra il mondo della fotografia e il settore automobilistico. È la perfetta fusione della nostra visione comune su prestazioni ed eleganza. La creazione di A110 Monochromatic non è solo una questione di materiali e texture, ma anche di passione ed emozione».

Il ricorso alle sfumature bianche e nere sul design esterno della carrozzeria, tratto distintivo dell'artista, è stato deciso fin dal primo incontro tra i designer di Alpine e Mathieu Cesar, ad inizio 2024. Il team di design ha messo a nudo la scocca in alluminio di A110 S, lavorando sulle zone di transizione con sfumature bianche. All'interno di A110 Monochromatic, la parte superiore bianca crea un contrasto con quella inferiore nera. Si è ricorso alla stampa 3D per conferire leggerezza e trasparenza agli schienali dei sedili e ai pannelli interni delle porte. Le sellerie, che vanno dal bianco al nero, riprendono le sfumature del design esterno. Il design è, infine, completato dagli elementi interni in alluminio, come la decorazione della consolle A110 Monochromatic, la targa e i battitacco specifici.