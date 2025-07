Alpine festeggia i 70 anni anche al Goodwood Festival of Speed. In mostra dalla A290 Rallye alla fastback A390

Alpine conferma la presenza al Goodwood Festival of Speed, in programma dal 10 al 13 luglio, dove proseguiranno i festeggiamenti per il 70° anniversario del costruttore francese di auto sportive. Presso lo stand Alpine sarà presente una selezione di auto che comprende A290 Rallye al suo debutto mondiale, la concept car Alpenglow HY6 alimentata a idrogeno che debutta nel Regno Unito, la A110 R Ultime e la fastback A390 che verrà lanciata prossimamente.

Sicuramente, al centro della scena, per il suo debutto dinamico sulla collina di Goodwood, ci sarà Alpine A290 Rallye, una versione della Car of the Year 2025 modificata per le competizioni. Per la prima volta, sul leggendario tracciato delle cronoscalate, sarà presente anche la sofisticata show car Alpenglow HY6, alimentata a idrogeno e presentata per la prima volta al Salone Internazionale dell'Auto di Parigi del 2024. Alpenglow, alimentata da un motore V6 biturbo da 3,5 litri che eroga 740 CV, lascia presagire un futuro esaltante per Alpine negli sport motoristici mostrando un nuovo modo di ridurre le emissioni inquinanti di un'auto sportiva, mentre il suo design incorpora elementi che anticipano il look dei futuri modelli Alpine.

Alpine A110 R Ultime, progettata per essere l'espressione più raffinata dell'A110, con 345 CV, 420 Nm di coppia e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,8 secondi, correrà in pista durante l'iconico evento. Infine, anche la nuova A390 sarà una delle protagoniste dell'evento: la fastback sportiva elettrica a cinque posti progettata per offrire l'agilità e il piacere di guida della leggendaria A110 di Alpine.