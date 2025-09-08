Alpine, mostra al Goodwood Revival che celebra le donne del motorsport

Al Goodwood Revival, dal 12 al 14 settembre, Alpine parteciperà con una mostra storica a Earl's Court, che rende omaggio ai 70 anni di Dna sportivo e alle donne che hanno contribuito a rendere famosa la marca: Michèle Mouton, Marianne Hoepfner, Marie-Claude Beaumont e Lella Lombardi. Per l'occasione saranno esposti tre modelli Alpine che ripercorrono la storia del marca, dai rally alle gare di Endurance, guidati all'epoca da star femminili come Michèle Mouton, Marianne Hoepfner, Marie-Claude Beaumont e Lella Lombardi, fino alla attuali auto elettriche. Le attuali piloti dell'Alpine Academy, Nina Gademan e Sukhmani Khera, saranno presenti per incontrare gli appassionati durante l'evento, insieme a Nicola Burnside, direttrice di Alpine UK. La mostra «Revival» - precisa una nota - sottolinea il ruolo delle donne nella storia di Alpine.

Michèle Mouton ha iniziato la sua carriera internazionale al volante dell'A110 prima di diventare una dei più grandi piloti nella storia del Rally mondiale. Marianne Hoepfner ha partecipato al Press On Regardless Rally 1974 (Stati Uniti), mentre Marie-Claude Beaumont e Lella Lombardi hanno gareggiato a Le Mans con l'A441 C negli anni Settanta.Questo spirito pionieristico continua a vivere attraverso il sostegno di Alpine Academy, che forma la futura generazione di talenti femminili. Nuova recluta di Alpine nella F1 Academy, il cui titolo è detenuto dalla sua precedente collega Abbi Pulling, Nina Gademan (21 anni) sarà a Goodwood per incontrare il pubblico e ispirare i futuri piloti insieme a Sukhmani Khera (13 anni), astro nascente del karting britannico. Alla coppia si unirà Nicola Burnside, direttrice di Alpine UK, che affianca alla gestione dell'azienda la passione per le corse amatoriali, avendo gareggiato a Silverstone, Le Mans, Nürburgring e persino al Revival dello scorso anno.

Le auto Alpine saranno protagoniste della mostra all'Earl's Court, con in primo piano la Berlinette A110 (1973) che ha permesso ad Alpine di vincere il primo campionato mondiale Rally. Sarà presente anche il prototipo Alpine-Renault A441 C Le Mans (1975) che ha partecipato al Campionato mondiale di Endurance. A completare l'esposizione il nuovo modello Alpine A390 (2025), una sport fastback elettrica capace di incarnare il futuro di Alpine. Con 470 cv, tre motori elettrici, l'Alpine Active Torque Vectoring per una distribuzione precisa della coppia e un'autonomia di 555 km, A390 incarna il futuro delle prestazioni automobilistiche sportive elettriche.