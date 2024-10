Alpine, nasce Hypertech il nuovo centro di ingegneria del brand per ricerche all'avanguardia

Prende il nome di Hypertech Alpine, il nuovo centro di ingegneria del brand transalpino nel quale confluiranno i migliori talenti che svilupperanno veicoli ad altissime prestazioni con tecnologie all'avanguardia, sia per Alpine che per il Gruppo Renault. Tra i progetti in programma c'è quello della Supercar Alpine, lo sviluppo della tecnologia per le batterie dedicate alle auto sportive della marca e, più avanti nel tempo, le attività di ricerca e di ingegneria avanzata sulla chimica delle celle ad altissima densità d'energia per le batterie allo stato solido destinate ad auto predisposte per una guida estrema.

Hypertech Alpine, inoltre, per le attività di ricerca sulle tecnologie relative ai motori elettrici potrà avvalersi della collaborazione con Ampere. Non mancano impegni nel motorsport, dove Alpine è già a lavoro nel Wec e, oltre al Campionato Mondiale Endurance, ci saranno attività legate alla Formula E ed ai Rally-Raid per i partner. Infine, Alpine ha deciso di creare un'unità di monitoraggio della F1 con l'obiettivo di mantenere le conoscenze e le competenze dei dipendenti per riversarle nei vari progetti di Hypertech Alpine.