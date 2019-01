Amazon porta Alexa sulle auto, per l'assistente virtuale un milione di prenotazioni

NEW YORK - Ha superato il milione di prenotazioni, negli Stati Uniti, "Echo Auto", il nuovo gadget di Amazon che porta l’assistente virtuale Alexa a bordo delle automobili. Il dispositivo, presentato nel settembre scorso e ancora disponibile solo in preordine su invito per gli utenti americani, ha iniziato nelle ultime settimane a essere distribuito ai primi clienti che l’hanno prenotato. Lo ha detto il vice presidente di Amazon Steve Rabuchin al sito TechCrunch. «Abbiamo avuto oltre un milione di richieste, Ora abbiamo iniziato le consegne», ha dichiarato Rabuchin, responsabile di Alexa, aggiungendo che alcuni clienti hanno ricevuto il device in tempo per Natale.

Il dispositivo della linea Echo - la stessa degli altoparlanti smart - è un piccolo rettangolo che si collega a una presa di alimentazione come l’accendisigari e si imposta attraverso l’applicazione Alexa sullo smartphone. A quel punto può essere usato per accedere con comandi vocali a musica, notizie, indicazioni stradali e altri servizi. Nei giorni scorsi Amazon ha reso noto il superamento dei 100 milioni di dispositivi venduti con Alexa a bordo. Molto più diffusa, grazie alla massiccia presenza sugli smartphone Android, è la «voce rivale di Google Assistant, che entro questo mese - ha preannunciato l’azienda al Ces di Las Vegas - raggiungerà il traguardo di un miliardo di dispositivi su cui è presente.