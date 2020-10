Amazon, su Alexa arriva la modalità auto. Trasforma lo smartphone in un display sicuro per chi guida

ROMA - Su Alexa, l’assistente vocale di Amazon, arriva la Modalità Auto, che punta a trasformare lo schermo dello smartphone in un display sicuro per chi è alla guida. La novità permette di visualizzare più informazioni e compiere più azioni usando il dispositivo Echo Auto - o altri dispositivi compatibili - e rendendo il telefono in uno schermo smart che si attiva con la voce.

«La Modalità Auto è stata progettata per aiutare le persone alle guida a concentrarsi sulla strada, consentendo loro di visualizzare in maniera semplice le informazioni relative alle funzionalità Alexa più usate mentre si guida, come la navigazione verso una destinazione predefinita o le chiamate ai propri contatti e ai dispositivi Alexa», spiega Amazon in una nota. La modalità sarà introdotta nelle prossime settimane sia su iOS di Apple che su Android di Google in Italia e in altri Paesi tra cui Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, oltre a Usa, Canada, India, Australia e Nuova Zelanda.