Flotta Volkswagen Group Logistics trasporta le auto con navi mercantili spinte dagli oli esausti dei ristoranti

WOLFSBURG - Una nave carica di auto che naviga negli oceani spinta dall’olio della frittura delle patatine. Si, è proprio così, nella flotta Volkswagen c’è già una nave spinta da olio esausto provenienti dai ristoranti, un’altra seguirà nel 2021. Una svolta importante: il gruppo tedesco valuta che questa soluzione capace di ridurre le emissioni di CO2 dei mercantili di più dell’85%.

I dati elaborati da Volkswagen dicono che le due navi della flotta, entrambe lunghe 180 metri, dotate di un motore Diesel marino Man da più di 19.000 CV (14.220 kW) saranno rifornite in mare al largo della costa di Vlissingen (Paesi Bassi) con carburanti alternativi dell’azienda olandese GoodFuels. Così le emissioni di CO2 dei due mercantili lungo la loro rotta saranno ridotte di più dell’85%: da oltre 60.000 a circa 9.000.

Come dicevamo una nave mercantile è stata rifornita per la prima volta con questo combustibile a metà novembre; una seconda seguirà all’inizio del 2021. “Siamo la prima Casa automobilistica - dice Thomas Zernechel, Direttore di Volkswagen Group Logistics - a fare largo uso di questo carburante. Così facendo, riutilizziamo l’olio esausto in modo ecocompatibile. Con l’85% di emissioni di CO2 in meno rispetto ai carburanti tradizionali, il contributo alla tutela dell’ambiente è enorme. In questo modo Volkswagen Group Logistics sta dando il proprio contributo al Gruppo per arrivare alla carbon neutrality entro il 2050“.

La flotta del Volkswagen Group Logistics è composta in Europa da due mercantili che trasportano fino a 3.500 veicoli sulla rotta da e per Emden via Dublino (Irlanda), Santander (Spagna) e Setúbal (Portogallo), circa 50 volte all’anno. Con i loro viaggi, consegnano ogni anno circa 250.000 nuovi veicoli delle marche Volkswagen, Audi, Seat, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali. Volkswagen sottolinea anche che la soluzione adottata annulla quasi completamente le emissioni di ossidi di zolfo.

Navi a olio esausto ma anche navi spinte a gas naturale liquefatto che il Gruppo tedesco utilizza per alimentare le navi mercantili che viaggiano tra Europa, Nord America e America Latina. Inoltre, tutte le spedizioni ferroviarie in Germania effettuate con DB Cargo viaggeranno con energia pulita. Su queste tutte, infatti, vengono utilizzate due navi a gnl costruite in Cina e consegnate a novembre dello scorso anno. Volkswagen è arrivata prima anche sul gas: le due navi, infatti, sono stati i primi mercantili al mondo per il trasporto transoceanico di vetture a essere alimentati con gnl.