AMG GT XX fissa nuovi record sulla pista di Nardò. In 7 giorni il concept ha battuto 25 primati sulla lunga distanza

Con l'obiettivo dichiarato di superare i limiti dell'ingegneria automobilistica, prosegue lo sviluppo del Concept AMG GT XX, con il quale Mercedes-AMG punta a portare avanti la tradizione di record infranti negli sport motoristici e sulle piste di prova. Dotato di tre motori a flusso assiale e di una batteria ad alte prestazioni raffreddata direttamente, il concept di Mercedes-AMG è stato messo alla prova sulla pista di prova ad alta velocità di Nardò, in Italia, dove Concept AMG GT XX ha battuto un totale di 25 record di lunga distanza. Tra questi, il record per la maggiore distanza mai percorsa da un veicolo elettrico in 24 ore. Il precedente record era inferiore a 4.000 chilometri. Concept AMG GT XX ha superato di gran lunga questo valore: la piattaforma tecnologica ha percorso 5.479 chilometri in 24 ore, ovvero 1.518 chilometri in più o circa il 38% in più rispetto al precedente record. Il test estremo è durato molto più di 24 ore, con l'obiettivo di fare il «giro del mondo in otto giorni», per una missione progettata con lo scopo di dimostrare le prestazioni a lunga distanza della trasmissione elettrica AMG.

La corsa ha messo a dura prova motori e batteria con una guida ad alto carico e cicli di ricarica ad alta velocità. Per simulare ripetutamente questo scenario, Concept AMG GT XX è stato incaricato di coprire il maggior numero possibile di chilometri nel minor tempo possibile. I conducenti hanno mantenuto una velocità costante, fermandosi solo per ricaricare a livelli di potenza medi di circa 850 kW, ben oltre ciò che l'infrastruttura di ricarica odierna può fornire. Dopo ogni sosta di ricarica, il veicolo è tornato ad accelerare fino a 300 km/h, più e più volte, giorno e notte, per otto giorni. Sebbene in grado di velocità significativamente più elevate, il ritmo del veicolo è stato impostato dagli ingegneri sulla base di ampie simulazioni. Secondo queste analisi, 300 km/h offrivano l'equilibrio ottimale tra velocità in pista e soste di ricarica, offrendo il tempo complessivo più veloce.

Nelle prime ore del mattino del 25 agosto 2025, la distanza di 40.075 chilometri è stata coperta in esattamente 7 giorni, 13 ore, 24 minuti e 07 secondi, battendo il proprio obiettivo di otto giorni con un ampio margine. Lungo il percorso, Concept AMG GT XX ha stabilito una serie di record di prestazioni aggiuntivi. Il programma ha richiesto 3.177 giri del circuito di Nardò di 12,68 chilometri. Piloti esperti hanno completato turni di due ore, 24 ore su 24. In media, Concept AMG GT XX ha percorso più di 5.300 chilometri al giorno. Durante il giorno, le temperature ambientali sono salite fino a 35 gradi all'ombra, salendo ancora più in alto sotto la luce solare diretta sulla pista esposta.