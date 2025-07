AMG, un'elettrica superba. Il brand ad alte prestazioni di Mercedes svela GT XX: 1.000 kW di potenza e velocità di 360 km/h

Anche Amg, lo storico reparto di Mercedes destinato alla produzione dei modelli più prestazionali, ha presentato la sua prima elettrica: si tratta della Concept Amg GT XX, che come suggerisce il nome è un prototipo che anticipa future soluzioni che vedremo sui modelli della casa della Stella. Si tratta di una coupé a quattro porte da 5,20 metri di lunghezza e dalle forme aggressive, sportive e filanti, con un’aerodinamica estremamente curata e innovazioni tecniche significiative dentro e fuori. Con una potenza complessiva di 1.000 kW, circa 1.360 Cv, erogata dai suoi tre motori elettrici a flusso assiale, la Concept Amg GT XX supera i 360 km/h di velocità massima, confermando quindi lo spirito sportivo ed emozionante che da sempre si accompagna alla sigla Amg.



L’innovazione nella Concept Amg GT XX parte dalla base: il propulsore elettrico a flusso assiale, anziché radiale come quelli tradizionali, consente di ridurre di due terzi le dimensioni e il peso, aumentando così la potenza a parità di spazio occupato. L’unità motrice si compone di due motori posteriori da circa 600 kW complessivi e uno anteriore che si può disconnettere, facendo passare l’auto da trazione integrale a posteriore in caso di necessità e per migliorare efficienza e consumi. La potenza complessiva diventa così 1.000 kW, che sono più di 1.360 Cv: un dato impressionante ottenuto però con unità compatte e leggere. Altra novità assoluta è la batteria: ispirata alla tecnologia usata in Formula 1, si compone di oltre tremila celle cilindriche alte e strette, con chimica Nmc (nichel-manganese-cobalto) e alloggiate in un contenitore di alluminio saldato a laser. Il raffreddamento diretto a olio consente di mantenere sotto controllo le temperature, abbassandole o alzandole in caso di necessità per restare nel range ottimale. L’architettura è a 800 V e consente una potenza di ricarica impressionante: oltre 850 kW su un periodo prolungato di tempo, il che consente di recuperare 400 km di autonomia in soli cinque minuti. Attualmente non esistono colonnine di ricarica con tecnologia Ccs che supportino questa potenza, perciò Mercedes ha lavorato in collaborazione con Alpitronic per sviluppare un prototipo di stazione di ricarica iperveloce, che diventerà la base per le future infrastrutture che il marchio tedesco pianifica di introdurre, sia a marchio proprio che attraverso i partner. L’aerodinamica della Concept Amg GT XX è studiata per garantire la massima performance aerodinamica, ma senza trascurare la necessità di essere riconoscibile e distintiva nel design. Il muso proteso verso il basso, con l’ampia griglia anteriore e i fari allungati verso l’alto, la rendono immediatamente riconoscibile.



Le fiancate sono lisce e lineari, con una forma muscolare verso il posteriore, mentre il tetto declina lentamente verso la coda ed è privo di lunotto posteriore. Infine, sei elementi luminosi si evidenziano sullo specchio posteriore, insieme all’ampio diffusore. Lo studio aerodinamico è poi evidente in alcune soluzioni tecnologiche pensate per migliorare il raffreddamento senza aumentare la resistenza all’aria: sono evidenti le prese sul cofano, ma soprattutto il sistema a controllo elettronico che permette ai cerchi pieni di aprirsi leggermente verso l’esterno lasciando passare il flusso d’aria verso i dischi freno, per evitarne il surriscaldamento. La gestione avviene a livello automatico grazie ai sensori di controllo nel mozzo ruota. Infine, sono presenti alcune soluzioni curiose a livello di luci: una speciale vernice è in grado di cambiare colore e fornire informazioni sullo stato di carica della batteria, mentre al posteriore 700 elementi Led compongono una griglia che si può illuminare mostrando messaggi e grafiche personalizzati. Il concetto di sportività ispirata alle corse è evidente anche negli interni di questa concept, che puntano sul minimalismo e sull’eleganza del colore nero, con decorazioni in argento e arancione.



L’aspetto tecnologico è esaltato dal doppio schermo collegato che include un cruscotto digitale da 10,25” e un infotainment da 14”, rivolto verso il conducente e dalla forma piatta e sottile come un vetro. Il volante riprende la forma di quello della Amg One: una sorta di cloche tagliata in alto e sagomata in basso, rivestita però con la pelle sintetica che ricopre buona parte degli interni. Questo materiale deriva dal riciclo delle gomme da gara usate in classe GT3 e ha le stesse caratteristiche della pelle vera, ma con una resistenza doppia allo strappo. L’illuminazione interna contribuisce all’ambiente futuristico che si respira a bordo della Concept Amg GT XX: la plancia a sviluppo orizzontale replica le forme della mascherina a feritoie verticali retroilluminate. Il rivestimento in Alcantara delle porte riporta una sensazione racing, mentre i sedili sono sagomati sulle esigenze specifiche di ogni guidatore.