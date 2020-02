Ami, soluzione Citroen della mobilità elettrica per tutti. Il quadriciclo per 14 anni in su, previsto noleggio e sharing

ROMA - La Citroen Ami – 100% ëlectric è il modello con il quale il Doppio Chevron entra nell'era delle emissioni zero. La versione dei serie del concept anticipato al Salone di Ginevra di un anno fa debutterà in Francia a fine marzo, dove le prime consegne sono previste per giugno. Prima dell'estate gli ordini verranno aperti anche in Spagna, Italia, Belgio, Portogallo e Germania. La tascabile a zero emissioni (2,41 metri di lunghezza) spalanca anche le porte alla mobilità condivisa “alla francese”: la Ami One sarà offerta per il car-sharing griffato Free2Move, la società di Psa Groupe.

Il modello è stato sviluppato per essere accessibile, tanto che in Francia verrà commercializzato con una formula di noleggio a lungo termine con un canone di 19,99 euro al mese dopo il versamento di un anticipo di 2.644 euro. Circa gli eventuali costi italiani ci sarà tuttavia ancora da attendere. Secondo Citroen la Ami – 100% ëlectric è destinata ad essere il secondo, se non il terzo veicolo di famiglia e per questo bastano due piccoli vani per i bagagli. Pur avendo quattro ruote, è solo formalmente un'auto, visto che si potrà guidare con il solo “patentino” a partire da 14 anni.

È un quadriciclo a due posti con cerchi da 14'' la cui velocità massima non supera i 45 km/h. La minuscola batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh da 60 chilogrammi (485 gr di peso complessivo) garantisce fino a 70 chilometri di autonomia. I due sedili simmetrici (scorrevole quello del guidatore, fisso quello del passeggero) sono in posizione sfalsata: l'obiettivo, informa il costruttore, è quello di «offrire una reale sensazione di spazio e comodità nei movimenti a ognuno degli occupanti, sia al livello delle spalle che per quanto riguarda le gambe o la testa».

Per il rifornimento, la Citroen Ami – 100% ëlectric necessita di 3 ore impiegando una presa da 220 Volt, quella domestica. Per la ricarica presso una Wallbox o una colonnina pubblica serve un cavo specifico. Fra gli altri dati tecnici ufficializzati dalla casa transalpina ci sono i 139 centimetri di larghezza, i 152 di altezza ed il ridotto diametro di sterzata, appena 7 metri. Di serie, la tascabile francese offre il tetto panoramico. I cristalli laterali, che completano la superficie vetrata che include parabrezza e lunotto, sono ad apertura basculante verso l'alto. Una soluzione ripescata dalla gloriosa 2 CV.

La commercializzazione francese (è l'unica della quale sono stati forniti dettagli) sarà molto alternativa. Il modello sarà esposto presso “La Maison Citroën” e preso alcuni selezionati concessionari, ma verrà anche esibita in appositi container attrezzati che viaggeranno attraverso il paese. Si tratta di strutture di circa 35 mq di superficie che verranno spostate mensilmente per «andare a trovare i clienti là dove si trovano». A cominciare dai centri commerciali, dove i potenziali interessati potranno anche provare la citycar a zero emissioni.