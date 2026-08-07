Anas, oltre 25 milioni di veicoli nel weekend sulle strade per le vacanze. Ecco le strade più trafficate

Saranno oltre 25 milioni gli autoveicoli in movimento per le vacanze su strade e autostrade della rete Anas da oggi a domenica prossima. E' la previsione dell'Osservatorio mobilità stradale della società del Gruppo Fs. Con questo weekend - da bollino nero per domani mattina e rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica- entra nel vivo l'esodo estivo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del Paese.

Proprio in vista dell'aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale. «Circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, sono impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico», ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme .

E' stata inoltre ridimensionata la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414). L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 «Appia» assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto. «La sicurezza deve guidare ogni spostamento» ha detto Gemme, invitando tra l'altro a rispettare limiti di velocità e distanza di sicurezza