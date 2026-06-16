Anas premia la Rai per i migliori contenuti family-friendly della stagione 2025-2026

La Rai fa il pieno di riconoscimenti per i migliori contenuti family-friendly della stagione 2025-2026: sono ben 18 i premi assegnati dall'Osservatorio Media del Moige, il Movimento italiano genitori, insieme ai premi speciali in collaborazione con partner istituzionali e sociali come Polizia Stradale, Polizia Postale, FIC - Federazione Italiana Cuochi, UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, ACE - Associazione Creator Economy Italia, Museo del Risparmio, ANAS e YouTube. Il riconoscimento - ricorda un comunicato dell'ufficio stampa Rai - «rientra nell'ambito della XIX edizione di «Un anno di Zapping e di Streaming 2025-2026» - l'unico riconoscimento in Italia che valuta l'intrattenimento globale attraverso la lente della tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della responsabilità educativa - con una cerimonia che si è svolta a Roma lunedì 15 giugno presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari».

Il Servizio pubblico è stato premiato per la settima stagione di Illuminate (Rai 3), L'ascolto (RaiPlay), La Preside (Rai 1), Qualcosa di lilla (Rai 1) e Se fossi te (Rai 1). Per l'Intrattenimento, Milly Carlucci ha ritirato il premio per Canzonissima (Rai 1); Ciro Priello e Gianluca Fru dei The Jackal per Stasera a letto tardi (Rai 2); Massimiliano Ossini per La città ideale (Rai 3); Eleonora Daniele per Blu - Il colore dell'autismo (Rai 3). Nella stessa categoria figurano Allegro ma non troppo (Rai 3) e Camper (Rai 1). Tra i programmi per i più piccoli e per i ragazzi, Carolina Benvenga ha ritirato il premio assegnato a Buonanotte con Carolina: Storie e letterine (Rai Kids). Premiati anche Winx Club: The Magic is Back (Rai Kids, Netflix) e Biodiversiché? (Rai Scuola, Rai Gulp). Il Premio UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare è stato assegnato a L'altro ispettore (Rai 1) ed è stato ritirato da Cesare Bocci e Alessio Vassallo.

Il Premio ANAS Cultura della Mobilità è andato a Onda Verde (Rai Radio 1, 2, 3, RaiPlaySound, Rai Isoradio DAB). Il Premio Polizia Stradale è stato assegnato a Giro Mattina (Rai Sport HD), il Premio Polizia Postale a OKKIO al WEB (Rai Radio 1). Elenco di tutti i premiati Rai con le relative motivazioni FICTION: Illuminate - Settima stagione - Rai 3 (RAI CULTURA) Illuminate con la settima stagione si riconferma un punto di riferimento nella narrazione al femminile televisiva: per aver celebrato con profondità ed eleganza le vite di donne che hanno lasciato un segno nella storia italiana, offrendo modelli di coraggio, talento e resilienza capaci di ispirare le nuove generazioni.

L'ascolto - RaiPlay (RAI CINEMA) Per aver raccontato con profondità e autenticità le fragilità di bambini e adolescenti, offrendo una potente riflessione sulla necessità del dialogo e riconoscendo l'ascolto come atto fondamentale di cura e responsabilità sociale. La Preside - Rai 1 (RAI FICTION) Per aver raccontato con verità la missione di una donna schierata a difesa dei più giovani, sottolineando che, anche nei territori più difficili, la cura dell'altro e la forza della comunità possono davvero essere capaci di riscrivere un destino. Qualcosa di lilla - Rai 1 (RAI FICTION) Per aver affrontato il tema dei disturbi alimentari contribuendo a sensibilizzare famiglie e ragazzi sull'importanza di riconoscere il dolore, chiedere aiuto e affrontare insieme il percorso della consapevolezza. Se fossi te - Rai 1 (RAI FICTION) Per aver dato vita a una fiaba moderna, in cui gli elementi di fantasia si coniugano con una riflessione sull'alterità, sulle differenze umane e sociali, sulle apparenze, sulle fragilità, su quanto le altre persone, seppure diverse da noi, possano arricchire la nostra vita e, forse, anche aiutarci a sbloccarla.

Lo scambio di ruoli diventa così, per i due protagonisti, l'occasione per migliorare il proprio essere genitori e trovare un dialogo proficuo con i figli. INTRATTENIMENTO Allegro ma non troppo - Rai 3 (RAI CULTURA) «Allegro ma non troppo», raro esempio di intrattenimento intelligente, per aver coniugato intrattenimento leggero e riflessione culturale con ironia e leggerezza, regalando al pubblico riflessioni e sorrisi allo stesso tempo. Blu - Il colore dell'autismo - Rai 3 (RAI DOCUMENTARI) Per aver raccontato l'autismo attraverso storie vere, realizzando un «viaggio» di emozioni, delicatezza, verità, condivisione. Un viaggio che, anche quando non ci tocca direttamente, va affrontato in nome di un'empatia che renderebbe la società più consapevole delle sfumature di esistenza.

Lottare per i propri figli non è mai tempo perso. Camper - Rai 1 (RAI INTRATTENIMENTO DAY TIME) Per aver trasformato il daytime estivo in un viaggio coinvolgente attraverso l'Italia, valorizzando borghi, tradizioni, territori ed eccellenze locali con uno stile fresco e accessibile. Canzonissima - Rai 1 (RAI INTRATTENIMENTO PRIME TIME) Per aver dato vita ad un omaggio non solo alla nota e storica trasmissione, ma anche alla storia della musica del nostro Paese, declinando sapientemente intrattenimento, musica, storie personali, permettendo al pubblico di riconoscersi nella storia e nelle emozioni. La città ideale - Rai 3 (RAI CULTURA) Novità nel palinsesto televisivo, «La città ideale» è un viaggio caratterizzato da mille colori, sfumature, messaggi, che si veste di passato e futuro allo stesso tempo, invitando a chiederci da dove veniamo, dove stiamo andando con i continui cambiamenti e, soprattutto, dove «vogliamo» andare.