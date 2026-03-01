Anas premiata a Sanremo per l'impegno nella sicurezza stradale e nello sviluppo della mobilità

Al Festival di Sanremo Anas (Gruppo Fs) si è aggiudicata tre prestigiosi riconoscimenti. L'ad Claudio Andrea Gemme, protagonista di talk e interviste dove ha spiegato l'impegno dell'azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale, ha ritirato il Premio «Casa Sanremo: Cultura della Mobilità" e il Premio «Gran Prix Sanremo 2026». Infine, è stata la volta anche del Premio «Sanremo Exclusive». «Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio - ha detto Gemme - la nostra presenza a Sanremo è un'occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un'emergenza ormai quotidiana. Gli incidenti stradali sono oggi la prima causa di morte tra i giovani. Anas è impegnata e determinata a contrastarli.

Stiamo facendo di tutto per invertire la rotta: investiamo non solo nelle grandi opere, come il Giubileo e le Olimpiadi, ma anche in una manutenzione capillare e tecnologica su tutta la rete nazionale. La tecnologia, tuttavia, da sola non basta se non è coniugata a una profonda rivoluzione culturale. La partecipazione al Festival - sottolinea l'Ad di Anas - i nostri progetti emozionali e le campagne di comunicazione servono proprio a questo: parlare ai ragazzi, scuotere le coscienze e promuovere una guida consapevole. Un viaggio, al pari della musica, deve essere un'esperienza di piacere e gioia. Non un rischio». Per l'ad Gemme, «Sanremo non è soltanto il festival della musica italiana ma anche un'eccezionale amplificatore di messaggi di valore come quelli Anas sulla sicurezza stradale».