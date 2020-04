FCA in campo per la produzione di ventilatori polmonari in collaborazione con Siare

TORINO - Da quando è esplosa la pandemia da Coronavirus un po’ tutti abbiamo imparato a conoscere meglio strumenti fino a ieri poco conosciuti. Tra questi i ventilatori polmonari, veri e propri macchinari salvavita per i contagiati con serie difficoltà respiratorie. Purtroppo nessuno aveva previsto che crescesse in misura così elevata e ad un ritmo tanto veloce il fabbisogno di queste apparecchiature: l’industria del settore si è rivelata insufficiente per soddisfare la domanda e si è reso necessario l’intervento di forze esterne. Sono scese dunque in campo aziende attive in campi totalmente diversi. Tra queste anche il colosso dell’auto FCA (Fiat Chrysler Automobiles), che ha messo in moto una squadra di tecnici e ingegneri specializzati per collaborare con gli specialisti del settore alla realizzazione di ventilatori polmonari.

“Mettere la nostra esperienza e le nostre conoscenze in ambito produttivo e gestionale al servizio dell’Italia e di chi produce apparecchi specializzati che ogni giorno sono utilizzati per salvare vite umane nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di ogni angolo del mondo. È questo lo spirito che ci ha mosso” informa una nota dell’azienda, specificando che l’iniziativa è nata con il supporto della holding Exor e della Ferrari.

L’impegno di FCA prevede una stretta collaborazione con la Siare Engineering di Valsamoggia (Bologna), un’azienda che da oltre 45 anni opera con professionalità e competenza nell’ambito della progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali esportate in tutto il mondo. In accordo con gli esperti del settore, il team di Manufacturing Engineering della Regione EMEA di FCA è riuscito dunque a costruire in pochissimo tempo il primo gruppo di elettrovalvole, il “cuore” pulsante dei ventilatori. E lo ha fatto nello stabilimento di Cento (Ferrara), finora noto come eccellenza per la produzione motori ad alte prestazioni.

In collaborazione con i tecnici della Siare, il gruppo di lavoro di FCA, composto da circa 20 persone, ha analizzato come primo passo il flusso di reperimento dei componenti da utilizzare attraverso i fornitori specializzati e successivamente la metodologia ottimale per l’assemblaggio del dispositivo elettronico. Parallelamente, è stata analizzata la gestione dell’ampliamento produttivo nei laboratori della Siare Engineering con l’inserimento delle elettrovalvole provenienti da Cento.

Grazie all’impulso di tutte le parti coinvolte nell’operazione, la costruzione delle elettrovalvole permetterà una riduzione dei tempi di produzione delle apparecchiature complete all’interno dell’impianto di Valsamoggia di almeno il 30-50%. L’obiettivo è incrementare la produttività della Siare Engineering attraverso un aumento graduale della produzione giornaliera (già avviata nella prima settimana di aprile).