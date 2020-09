Anci e Asi promotori del turismo motoristico. Valorizzare gli archivi di comunità per veicoli storici

BARI - I veicoli storici al centro di un progetto per la valorizzazione del patrimonio artistico italiano. è questo il focus del protocollo d'intesa siglato a Bari tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Automotoclub Storico Italiano. Questo accordo da il via ad una collaborazione finalizzata alla promozione del Paese valorizzandone il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico grazie alle iniziative riconducibili al settore del motorismo storico. Attraverso Anci sarà possibile creare una rete di collegamento tra le singole territorialità locali e comunali utilizzabile da tutti gli appassionati di veicoli storici (italiani e stranieri), che avranno la possibilità di conoscere, apprezzare e vivere il territorio nazionale cogliendone le bellezze storiche e naturali. Allo stesso modo, le numerose iniziative di Asi faranno sempre più da volano allo sviluppo dell'indotto diretto e indiretto prodotto dal motorismo storico a giovamento delle realtà locali: dalla filiera professionale al comparto turistico.

Anci e Asi si fanno promotori del turismo motoristico, svilupperanno progetti comuni per la formazione professionale e per la valorizzazione dei cosiddetti 'archivi di comunità', costituenti la memoria storica del collegamento fra aziende motoristiche e comunità locali che le ospitano o che le hanno ospitate in passato. Le due associazioni lavoreranno fianco a fianco per ottenere anche provvedimenti legislativi e normativi che tutelino la conservazione e l'utilizzo dei veicoli storici. Asi, inoltre, facendo parte della cabina di regia Benessere Italia - organo di supporto tecnico-scientifico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle politiche per il Benessere Equo e Sostenibile e per l'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile - potrà dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi auspicati.