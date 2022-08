Andrea Calcagni responsabile brand Volkswagen in Giappone. Dopo 12 anni in VGI Italia passa a Volkswagen Group Japan KK

VERONA - Andrea Calcagni, manager italiano ben noto nel nostro Paese per gli incarichi ricoperti prima in Toyota Motor e in Mercedes, e poi in Volkswagen Group Italia (Vgi) è stato nominato responsabile del brand Volkwagen per il mercato giapponese presso Volkswagen Group Japan KK. Questo incarico internazionale arriva dopo quasi 12 anni di presenza nella Casa tedesca. Calcagni ha iniziato s Verona come head of product marketing (2010-2014) poi come marketing director per la marca Volkswagen (2014-2015) e infine come direttore vendite sempre per la marca Volkswagen (2016-2021). È laureato alla Università La Sapienza di Roma in Scienza della Comunicazione e Marketing.