Belen, furto nel Suv di Andrea Iannone: rubati oggetti per decine di migliaia di euro

Un caso delicato sul quale sta indagando la polizia, coordinata dal pm di Milano Andrea Fraioli riguarda Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp, fidanzato (o ex secondo gli ultimi rumors di gossip) della showgirl argentina Belen, nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso ha subito un furto per alcune decine di migliaia di euro nella sua auto, che era parcheggiata in zona Moscova a Milano. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso 29enne, che la mattina del 4 settembre si è accorto che il suo Suv era stato scassinato e che erano stati portati via alcuni oggetti di elettronica e un paio di orologi di valore.