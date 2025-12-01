Anglat, via a rete nazionale auto di cortesia per persone con disabilità

Un guasto all'auto è per molti una seccatura momentanea. Ma per le 260mila persone con disabilità in possesso di patente di guida, per i quali l'auto adattata è progettata su misura, può significare isolamento, assenza dal lavoro, rinuncia alle cure. Per questo Anglat - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Autonomie Trasporti per le persone con disabilità ha attivato la prima rete nazionale di auto adattate di cortesia, un servizio gratuito pensato per garantire mobilità e autonomia a chi utilizza veicoli con adattamenti alla guida. Le prime dieci vetture sono state già consegnate presso il Csima - Centro Superiore Integrato per la Mobilità Accessibile ai presidenti delle sedi territoriali Anglat di Roma, Genova, Milano, Pescara, Palermo e Catania, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), segnando l'avvio operativo di una rete sul territorio che sarà ulteriormente ampliata nel 2026 ad altre 10 sedi per una copertura sempre più capillare. Le vetture sono disponibili gratuitamente per gli associati Anglat che necessitano di un veicolo adattato, massimo per tre giorni quando la propria auto è indisponibile, ma anche per svolgere ore di guida in preparazione agli esami, o in presenza di esigenze temporanee legate a patologie o terapie.

Le auto disponibili sono veicoli con adattamenti multipli per guida con paraplegia o disabilità agli arti inferiori, che includono comandi manuali hand-controls (leve e cerchielli sul volante che agiscono su freno e acceleratore) che permettono di guidare senza l'uso dei pedali, pedale dell'acceleratore spostato a sinistra o pedali utilizzabili dal piede sano, adattamenti con impugnature per lo sterzo (pomello o sistema joystick/servo-sterzo) per facilitare la sterzata con una mano e sistemi di comandi integrati per facilitare l'accesso a luci/frecce/clacson all'interno del raggio d'azione del conducente. Già nei giorni di pre-attivazione, Anglat ha registrato decine di richieste «La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ci ricorda che l'inclusione si misura nella capacità di rimuovere ostacoli reali - afferma Claudio Puppo, Presidente Anglat - La mobilità è un fattore decisivo di partecipazione: senza mobilità non c'è autonomia e senza autonomia non c'è uguaglianza. La nuova rete nazionale di auto adattate di cortesia, come le altre iniziative che abbiamo promosso con Anglat, va in questa direzione, trasformando un bisogno essenziale, potersi muovere, in un diritto effettivo per tutti».