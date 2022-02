Anna Foglietta e Renault, il valore della solidarietà. Raccolta fondi per difendere i bambini: «Trasizione emotiva, dall'indiffernza a l'empatia»

Avvicinare le persone, non solo i luoghi: con questa filosofia Renault sceglie di mostrarsi non solo come produttore di automobili, ma come un team che dà valore alla solidarietà. La cornice è quella di Roma, nel Municipio IX, dove sono state presentate due iniziative con cui Gruppo Renault Italia ed Every child is my child Onlus si sono incontrate, condividendo il valore dell’inclusione e del “fare del bene”.

L’associazione Every child is my child, nata nel 2017, presieduta da Anna Foglietta e cui partecipano attori, registi, musicisti, atleti e personaggi pubblici, dà sostegno ad organizzazioni nazionali e internazionali in difesa dei diritti civili dei bambini, promuove campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte all’opinione pubblica e ad ogni soggetto - pubblico, istituzionale o privato - sui temi legati all’infanzia, e organizza attività di raccolta fondi a sostegno di bambini in stato di difficoltà economica o disagio sociale.

Il Gruppo Renault ha deciso di dare il suo contributo innanzitutto con una donazione per il progetto Plaster School (Scuola Cerotto) con cui Every child is my child sostiene la formazione scolastica dei bambini vittime della guerra siriana, attraverso la creazione di una scuola a Reyhanli, un campo profughi turco.

Inoltre, il team di Sodicam Italia, società del gruppo Renault che si occupa della vendita di parti di ricambio e servizi, ha organizzato un’attività formativo-motivazionale a scopo sociale in cui i suoi oltre 50 professionisti si sono ritrovati insieme per lavorare all’assemblaggio di un parco giochi da destinare ai bambini di alcune case di accoglienza romane, La Nuova Arca, Il Tetto e Piccoli Passi.

La Nuova Arca, in particolare, è nata nel 2007 per accogliere e accompagnare mamme sole con bambini e altre persone in situazione di vulnerabilità sia con servizi strutturati come la casa-famiglia o l’housing sociale, sia con progetti e interventi di inserimento lavorativo e abitativo. Renault ha scelto un’attività di team building inedita, ma efficace e stimolante anche sul piano personale, mettendo il suo team del post-vendita di fronte a un’attività “da carpentiere”, con tanto di tute, caschi, martelli e trapani. Tutti insieme per migliorare la qualità della vita dei bambini e favorire la loro inclusione sociale.

I valori che Renault abbraccia sono la human centricity, l’innovazione e la responsabilità. Applicati alle automobili si traducono in piacere di guida, sicurezza e eco-sostenibilità, ma il benessere delle persone va oltre la pura esperienza di bordo. Si tratta anche di migliorare la qualità della vita di ognuno, di essere solidali ed empatici con i bisogni della società contemporanea.

“Spostarsi in auto, viaggiare e raggiungere altri luoghi rappresentano delle emozioni, a volte delle avventure, ma il bello di queste esperienze è poterle condividere”, ha dichiarato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia. “Oggi si ripete tanto la parola transizione: transizione verde, transizione digitale, transizione economica, transizione culturale…Proviamo a trovare anche una transizione emotiva, un passaggio dall’indifferenza all’empatia. Proviamo a sentire quello che provano gli altri, soprattutto se sono persone cosiddette invisibili”.

È unendo molteplici iniziative di solidarietà che si raggiunge l’obiettivo di migliorare concretamente la vita delle persone, anzi di cambiare la mentalità diffusa che spesso ci spinge a evitare di occuparci di chi non ha una vita come la nostra, ha affermato Anna Foglietta. “La solidarietà è un pensiero da propagare. Every child is my child vuole fare del bene e aiutare in modo onesto. È un’onestà non solo intellettuale, ma emotiva”, ha detto l’attrice. “È sempre emozionante per me e per noi conoscere persone vicine al mondo dell’infanzia. Il nostro slogan è ogni bambino è il nostro bambino, dove nessun bambino è diverso dall’altro e nessuno deve essere dimenticato”.

Per Renault e Sodicam Italia la collaborazione con Every child is my child ha avuto anche un’enorme valenza nella gestione del team post-vendita, che si è riunito dopo la separazione dovuta alla pandemia. “È stato entusiasmante ritrovarsi per svolgere insieme un’attività con un valore sociale”, ha dichiarato Elisabeth Leriche, Quality and services director di Renault Italia. “I nostri professionisti abituati ad essere focalizzati sulla performance hanno incanalato la stessa passione nell’assemblaggio dei giochi”.

“Accogliere e non lasciare indietro nessuno a cominciare dalle bambine e dai bambini è l'obiettivo di una comunità che va avanti unita e solidale. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l'iniziativa di Renault che, insieme a Every child is my child Onlus, ha scelto realtà romane e del Municipio IX Eur che si impegnano e lavorano ogni giorno per favorire l'azione sociale e di visione di una città sempre più inclusiva”, ha dichiarato Paola Angelucci, Assessora Mobilità, lavori pubblici e scuola del Municipio Roma IX. “Il futuro sostenibile è anche un mondo in cui nessuno debba più soffrire di deprivazioni, economiche e intellettuali”.