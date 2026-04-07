Ape Piaggio, 80 anni e non sentirli: celebrazione ad EuroApe 2026 in Liguria. Appuntamento il 18 e 19 aprile a Vallebona

Doppio anniversario nel 2026 per Ape Piaggio, che festeggia 80 anni dalla nascita, e per l'Ape Club d'Italia, che celebra i suoi primi vent'anni di attività. Un traguardo che sarà accompagnato da un calendario di eventi lungo tutto l'anno, con momenti chiave sia in Italia sia a livello internazionale. Il fulcro delle celebrazioni sarà EuroApe 2026, in programma il 18 e 19 aprile a Vallebona, in Liguria.

L'appuntamento, ormai punto di riferimento per gli appassionati europei della tre ruote, rappresenta il momento centrale del programma celebrativo. La scelta di Vallebona, borgo dell'entroterra ligure, richiama le origini e l'identità dell'Ape, storicamente legata al lavoro quotidiano e ai territori. Il programma prevede, già dal venerdì, l'arrivo dei partecipanti e i primi momenti di incontro tra club italiani e internazionali.

Sabato 18 aprile sarà dedicato alle attività principali, con l'Ape Village che ospiterà assemblee, incontri istituzionali e una mostra celebrativa dedicata ai vent'anni dell'Ape Club d'Italia. Nel pomeriggio sono previste iniziative diffuse nel borgo, tra degustazioni, visite guidate e attività legate alla cultura locale. La giornata sarà aperta gratuitamente al pubblico, con servizi navetta da Bordighera per facilitare l'accesso. Domenica 19 aprile spazio alla ApeParade, una sfilata che attraverserà il territorio fino a Seborga, con modelli storici e contemporanei protagonisti di un corteo simbolico che ripercorre ottant'anni di evoluzione del veicolo.

Le celebrazioni proseguiranno nel corso dell'anno e culmineranno a novembre a Milano, città in cui nel 1946 venne presentata per la prima volta l'Ape. Un appuntamento che chiuderà idealmente il percorso tra memoria storica e prospettive future.