Apeleon X, arriva dall'Austria l'aereo-elicottero a propulsione elettrica e decollo verticale

VIENNA – “Planecopter” è il progetto di una start-up austriaca dal nome italiano, Volare GmbH, portato avanti assieme al Tu di Vienna, il politecnico della capitale. Si tratta di un velivolo elettrico immaginato in grado di coniugare i vantaggi di un aereo con quelli di un elicottero da qui il nome, una fusione di “plane” (aereo) e “helicopter” (elicottero). La start-up è stata fondata nel 2017 da Andreas Fürlinger, un ingegnere che ha lavorato anche al progetto dell'Airbus 380 e collaborato con la Solar Impulse per il primo volo attorno al mondo ad energia solare.

Il modello si chiama Apeleon X ed è destinato alle rotte di medio raggio, quelle sulle quali si stanno concentrando anche altre aziende per offrire nuovi, innovativi e alternativi servizi alla mobilità. Il velivolo è tra i cosiddetti Vtol, ossia a decollo e atterraggio verticale, un'opzione indispensabile per gli spostamenti in ambiti urbani, una delle nuove frontiere del trasporto, e non. La possibilità di atterraggio e decollo verticale evita il ricorso a grandi infrastrutture e rende più flessibile l'impiego di questi velivoli.

L'Apeleon X è azionato da un sistema di propulsione elettrica che alimenta sedici turbine indipendenti. Ciascun rotore lavora in ambiente protetto: una soluzione che riduce le limitazioni per atterraggi e decolli e abbatte anche l'impatto acustico. La Volare ha lavorato assieme a Stefan Schoder, esperto di aeroacustica presso il Politecnico di Vienna, e alla sua squadra a un sistema installato nel motore per assorbire il rumore. Secondo l'Austrian Business Agency sono in programma ulteriori interventi di ottimizzazione.

Il velivolo è pensato per impieghi commerciali, ragione per la quale, informa la Volare GmbH, «siamo concentrati sui bassi costi di gestione». Il prototipo è accreditato dalla società di «eccezionali capacità di crociera». Il sito spiega che il velivolo è destinato per collegare «aree remote a destinazioni distanti diverse dozzine di chilometri».