Aperte le candidature per MOV-ER, progetto di accelerazione dedicato alle start up Mobility Tech

Dall’elettrificazione dei veicoli alla guida autonoma, dai droni ai satelliti, fino alla nautica ad alte prestazioni. La mobilità del futuro passa sempre più dall’integrazione di nuove tecnologie e competenze industriali, e l’Emilia-Romagna punta a giocare un ruolo da protagonista. È questo l’obiettivo di MOV-ER, il programma di accelerazione dedicato alle startup mobility tech che ha aperto le candidature per selezionare otto realtà innovative da accompagnare in un percorso di sei mesi, da dicembre 2026 a maggio 2027.

Il progetto è gestito da Plug and Play, Feedel Ventures e Officina Digitale Imola, con il sostegno dei fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Il programma nasce in un territorio che rappresenta uno dei principali poli industriali italiani della mobilità, con una filiera che spazia dall’automotive alla meccanica avanzata. L’intento è mettere in relazione il patrimonio di competenze delle imprese locali con le tecnologie sviluppate dalle startup, favorendo collaborazioni capaci di tradursi in applicazioni concrete. Il punto centrale di MOV-ER è il passaggio dalla sperimentazione alla validazione sul campo. Le startup selezionate lavoreranno allo sviluppo di Proof of Concept (PoC), progetti pilota realizzati insieme alle aziende del territorio per verificare l’efficacia delle soluzioni tecnologiche in condizioni operative reali. «Il nostro obiettivo non è fare semplice networking, ma aiutare i team a trasformare le loro tecnologie in Proof of Concept reali assieme alle eccellenze industriali del territorio», sottolinea Alberto Caviglia, manager di Plug and Play.

Il percorso prevede 20 giornate di accelerazione in modalità ibrida, con workshop online e incontri in presenza in Emilia-Romagna. Sono previsti coaching individuale, mentorship tecnica e manageriale, visite aziendali e attività dedicate allo sviluppo del prodotto, all’analisi del mercato e alla raccolta di capitali. Le startup potranno inoltre entrare in contatto con aziende manifatturiere e potenziali partner industriali, con l’obiettivo di validare sia la tecnologia sia il modello commerciale. «Affiancheremo le otto startup selezionate sull’open innovation, sul go-to-market e sulla preparazione al fundraising, perché arrivino al Demo Day con risultati concreti da presentare agli investitori», spiega Luca Pignatti, CEO di Feedel Ventures. Dopo l’esperienza di Skyward, iniziativa dedicata allo spazio, MOV-ER amplia il proprio raggio d’azione a tutti i principali ambiti della mobilità: terra, aria, spazio e acqua.

La call si rivolge a startup innovative, PMI innovative e team high-tech attivi in tre macroaree. La prima riguarda la mobilità terrestre e urbana, con soluzioni per l’elettrificazione, i veicoli elettrici, i sistemi ADAS, la guida autonoma, la micromobilità, la connettività e il trasporto integrato. La seconda comprende mobilità aerea e aerospazio, dall’Urban Air Mobility ai droni cargo, dai sistemi autonomi alle tecnologie NewSpace, come satelliti, servizi in orbita e applicazioni basate sui dati spaziali. La terza è dedicata alla mobilità sull’acqua, con particolare attenzione alla nautica ad alte prestazioni, ai veicoli subacquei e al trasporto marittimo.

A fare la differenza, secondo Officina Digitale Imola, sarà la possibilità di mettere le tecnologie alla prova in contesti produttivi reali. «L’Emilia-Romagna ha una filiera manifatturiera che poche regioni al mondo possono vantare, ed è proprio ciò di cui hanno bisogno le startup della mobilità: aziende pronte a mettere in campo competenze, infrastrutture e casi d’uso reali», afferma Davide Baroncini, direttore generale della società. Il suo ruolo sarà favorire l’incontro tra le sfide tecnologiche delle imprese locali e le soluzioni proposte dalle nuove realtà innovative.

Per partecipare è necessario disporre di una tecnologia con un livello di maturità almeno pari a TRL 4, un modello di business sostenibile e scalabile e un team disponibile a collaborare con partner industriali. Le startup selezionate dovranno avere una sede legale o operativa in Emilia-Romagna prima dell’avvio del programma oppure entro 30 giorni dal kick-off. Le candidature possono essere inviate entro l’8 novembre 2026 attraverso il modulo dedicato. Le startup selezionate riceveranno comunicazione entro metà novembre, mentre il programma prenderà il via il 10 dicembre. La conclusione è fissata al 10 giugno 2027 con il Demo Day, durante il quale i team presenteranno i risultati raggiunti a business angel e fondi di venture capital. È prevista anche una missione tecnologica internazionale, con voucher per le spese di viaggio destinati a un massimo di quattro startup.

MOV-ER punta così a rafforzare il dialogo tra innovazione e industria, mettendo a disposizione delle nuove imprese competenze, infrastrutture e contesti produttivi in cui testare le proprie soluzioni e accelerarne il percorso verso il mercato.

