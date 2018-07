Apple, arrestato ex dipendente cinese: ha rubato segreti su auto autonome

NEW YORK - Un ex dipendente di Apple è accusato dalle autorità americane di aver rubato “segreti” della società sul suo progetto di auto autonome. È quanto emerge dai documenti depositati in tribunale e riportati dal Financial Times, secondo il quale Xiaolang Zhang è stato arrestato il 7 luglio dall’Fbi mentre cercava di imbarcarsi su volo diretto in Cina. Zhang ha lavorato in Apple su un progetto per lo «sviluppo di software e hardware da usare nelle auto autonome» e secondo l’accusa ha scaricato le informazioni dal database di Apple sulle auto senza guidatore poco prima di comunicare ad Cupertino che intendeva licenziarsi. Zhang aveva allora comunicato ad Apple di voler tornare in Cina per lavorare a Xiaopeng Motors, start up di auto elettriche cinese.