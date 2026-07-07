Apple Music sbarca sulle Volvo, aggiornamento software over-the-air per 2 milioni di auto

Apple Music entra nell'ecosistema digitale di Volvo Cars, dopo che la casa svedese ha avviato il rilascio di un aggiornamento software over-the-air che porterà il servizio di streaming musicale su oltre due milioni di vetture nel mondo, ampliando le funzionalità del sistema di infotainment. Anche la nuova Ex60, il cui arrivo nelle concessionarie è previsto nel corso dell'estate, sarà dotata fin dal debutto dell'integrazione nativa con Apple Music. Per favorire la diffusione del servizio, Volvo offrirà poi ai clienti idonei fino a tre mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music. Una volta effettuato l'accesso con il proprio account Apple, gli utenti potranno accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist e stazioni radio in diretta, gestendo la riproduzione tramite touchscreen o comandi vocali. I nuovi abbonati avranno inoltre la possibilità di trasferire facilmente librerie musicali e playlist da altri servizi di streaming.

Tra le principali novità figura anche il supporto ad Apple Music Spatial Audio, basato sulla tecnologia Dolby Atmos, disponibile sui modelli Ex60, Ex90 ed Es90 equipaggiati con l'impianto audio Bowers & Wilkins. Grazie alla combinazione tra il sistema audio e l'elevato isolamento acustico dell'abitacolo, Volvo punta a offrire un'esperienza sonora immersiva, con musica e voci distribuite tridimensionalmente all'interno dell'auto. «Molti dei nostri clienti utilizzano già Apple Music sui loro dispositivi personali - ha commentato Alwin Bakkenes, responsabile Global Software Engineering di Volvo Cars - e portandolo direttamente a bordo delle nostre vetture trasformiamo l'auto in un luogo privilegiato per vivere la musica».

L'aggiornamento sarà progressivamente disponibile per un'ampia gamma di modelli Volvo a partire dal Model Year 2020, tra cui Ex90, Es90, Ex60, Xc90, Xc60, Xc40, Ex40, Ec40, S90, S60, V90 e V60. La disponibilità potrà variare in base al modello e al mercato di riferimento. L'offerta promozionale con fino a tre mesi gratuiti di Apple Music resterà valida fino al 6 luglio 2027 e potrà essere attivata tramite l'app Volvo Cars.