Skoda, ecco la Scala in versione spider. Il design del concept sviluppato dagli apprendisti dell'Academy

MLADÁ BOLESLAV – In principio fu la Citijet, ovvero una cabrio basata sulla tascabile della Freccia Alata equipaggiata con due grandi rollbar per non far sentire la mancanza del tetto. Era il 2014, primo anno del progetto formativo con il quale il costruttore della Repubblica Ceca affida ad un gruppo di apprendisti lo sviluppo di una showcar. Il settimo modello della serie studentesca è una spider basata sulla Skoda Scala.

Lo stesso numero uno del design, Oliver Stefani, ha dialogato con i venti di allievi che gli hanno sottoposto i bozzetti e hanno chiesto indicazioni nella definizione dello stile. «Nonostante il sempre più massiccio ricorso a computer e simulazioni – ha osservato Stefani – i disegni sono sempre una parte importante nel lavoro dei designer di auto». La presentazione della showcar è prevista per il mese di giugno anche se il nome non è ancora stato definito.

Lo scorso anno, ad esempio, il pick- basato sulla Kodiaq era stato esibito come Mountiaq. Gli studenti, informa Skoda, stanno lavorano al progetto da alcuni mesi. Per la prima volta gli apprendisti si sono occupati di sviluppare un prototipo basato sulla Scala, peraltro presentato alla fine del 2018. I ragazzi sono intenzionati a rendere più emozionale la compatta della Freccia Alata che misura 4,36 metri di lunghezza. Non è ancora chiaro se le proporzioni resteranno invariate anche nel concept a due posti.

La Spider su base Scala ha due porte e due posti in meno ed esibisce una intrigante soluzione per la parte posteriore. Il cruscotto, almeno negli schizzi, appare sostanzialmente ripreso da quello del modello di serie. Sicuramente diverso e molto sportivo è il terminale di scarico esagonale. Quasi certamente anche questo concept sarà caratterizzato da un impianto audio dalle potenzialità importanti. Per gli altri dettagli tecnici ci sarà da attendere la presentazione ufficiale. I concept realizzati dagli apprendisti non sono destinati alla produzione di serie.